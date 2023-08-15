الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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محافظات

زحام بطريق الإسكندرية الزراعي بسبب حادث تصادم سيارتين ودراجة نارية

حادث تصادم بالقليوبية،
حادث تصادم بالقليوبية، فيتو

شهد طريق مصر إسكندرية الزراعي زحاما مروريا، بسبب حادث تصادم سيارتين ودراجة نارية على طريق مصر إسكندرية الزراعي بالقرب من مدينة قليوب، وتواجد رجال المرور لفتح الطرق البديلة وتنظيم حركة السيارات.

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تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود إشارة بوجود حادث بالقرب من مدينة قليوب على طريق مصر إسكندرية الزراعي.

على الفور انتقلت الخدمات المرورية لتسيير حركة السيارات وإعادتها إلى طبيعتها مرة أخرى.

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كما انتقلت سيارتين إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

جهود الحماية المدنية في التعامل مع الحرائق

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري. 

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

ويتم تركيب نظام الإنذار الاتوماتيكي أو التلقائى فى المبانى وتستخدم أنظمة الإنذار الأتوماتيكية في الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.

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الحماية المدنية في التعامل مع الحرائق محافظ القليوبية مصر اسكندرية الزراعى القليوبية

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