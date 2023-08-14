محافظ القليوبية يوجه بحل مشكلة الفصول المغلقة لمواجهة الكثافة العددية

وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية سماح ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بحل مشكلة اغلاق فصول بمدرسة الحصة الابتدائية بطوخ في ظل معاناة المدرسة من وجود كثافة عددية.



جاء ذلك خلال جولة المحافظ بمدينة طوخ لافتتاح عددا من المشروعات في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي الـ 155.

وشملت المشروعات مجالات الصحة والتعليم والصرف الصحي والمياه.

وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة تفتتح عددا من المشروعات في كافة المجالات ضمن احتفالاتها بعيدها القومي الـ ١٥٥، واستمرارًا لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها محافظة القليوبية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير جميع الخدمات ورفع كفاءتها بجميع المناطق.

Advertisements

في وقت سابق، بدأ الهجان احتفالات المحافظة بافتتاح وتفقد عدد من المشروعات القومية بمدينة كفر شكر، بتكلفة إجمالية بلغت 1.7 مليار جنيه، في قطاعات الإسكان والشباب والرياضة ومياه الشرب والصرف الصحي والأبنية التعليمية، مؤكدًا أن تلك المشروعات ستعُود بالنفع على مواطني المحافظة، لدفع قاطرة التنمية المستدامة والشاملة بكافة القطاعات.

متابعة قطاع الإسكان

واستهل جولته بمتابعة قطاع الإسكان، حيث تفقد مبنى الإدارة الزراعية وموقف السيارات بكفر شكر بتكلفة 7 ملايين جنيه، والذي يتم الإشراف عليه من قبل مديرية الإسكان بالقليوبية، وقد تم الانتهاء من أعمال إنشاء الخرسانة والأسقف للمبنى بالكامل، وجارٍ العمل في التشطيبات الداخلية وأعمال التأسيس والمحارة والسباكة، ووصلت نسبة التنفيذ الكُلية إلى 75%، ويتم العمل على قدمٍ وساق لإدخال المبنى بالكامل للخدمة، وذلك لخدمة مواطني مركز ومدينة كفر شكر.

وأكد المحافظ أنه يجري التنسيق لإنشاء موقف حضاري مُتميز ومُتكامل الخدمات بمدينة كفر شكر، مزود بجميع الخدمات التي يحتاج إليها السائقين، فضلًا عن تجديد مسجد بمدخل الموقف، وتم إعداد وتصميم الموقف ليستوعب أكثر من ٣٠٠ سيارة أجرة، ما بين ميكروباص وميني باص وأتوبيس على مساحة ٧٠٠ متر مربع، وذلك للقضاء على المواقف العشوائية بالمدينة، وسيتم البدء في الإنشاءات الخاصة بالموقع خلال أيام وسيتم إنشاء محلات للشباب داخل الموقف كخدمة متكاملة للمترددين على موقف السيارات وإيجاد فرص عمل للشباب.

قطاع الأبنية التعليمية

ثم استكمل الهجان جولته بقطاع الأبنية التعليمية، بافتتاح توسع مدرسة الحرية الابتدائية بكفر شكر والتي تقع على مساحة 1921 مترا مربعا، ويقام المبني الإضافي على مساحة 165 مترا، وتتكون المدرسة من 20 فصلا دراسيا، حيث تم إضافة عدد 8 فصول جديدة في التوسعات التي تم افتتاحها اليوم وستصل الكثافة الطلابية للتلاميذ في الفصول 38 طالبا فقط، وسيتم تشغيلها بداية العام الدراسي المقبل وبلغت تكلفة توسعة المدرسة إلى 3.3 مليون جنيه.

وافتتح الهجان أيضا توسعات مدرسة الدكتور صفوت محيي الدين الإعدادية والتي تقع على مساحة 371 مترا مربعا والتي تتكون من 27 فصلا دراسيا، وتم توسعة المدرسة بـ 9 فصول جديدة، وستصل الكثافة في هذه المدرسة هذا العام إلى 30 طالبا فقط.

وخلال الجولة بالمدرسة تفقد المحافظ فصول المدرسة والتي تم تزويدها بقاعة كبيرة متعددة الأغراض للأنشطة الثقافية والفنية بالإضافة إلى معمل كيميائي مجهز بالأجهزة التعليمية التي يحتاج إليها الطلاب في تجارب العلوم بالمرحلة الإعدادية.