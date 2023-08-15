الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
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محافظات

منصة أيادي مصر تنظم ورشة لتعليم الريزن بالأقصر

جانب من تنفيذ الورشة،فيتو
جانب من تنفيذ الورشة،فيتو

 

نظمت منصة أيادى مصر بديوان عام محافظة الأقصر برئاسة نجوى على النوبى رئيس المنصة بتنظيم ورشة لتعلم الريزن،بناء على تكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وإشراف الدكتورة مريم سراج الدين مديرة مشروع ايادي مصر بوزارة التنميه المحلية.

يأتي ذلك بالتعاون مع المركز الدولى لتطوير التعليم برئاسة شيماء سلمان مدير المركز، وبمشاركة وحدة تكافوء الفرص بديوان عام محافظة الأقصر برئاسة نورا أحمد عثمان، وبحضور عضو المنصة ريهام رضوان.

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قامت بالتدريب في الورشة  المهندسة ضحي الشاطر، حيث تم التركيز علي تطبيق الجزء العملى الفعلى لكيفية عمل قطع الريزن من خلال دمج المواد السائلة مع بعضها وتركها لتشكل قطعًا فنية صغيرة تستخدم فى صناعة الحلى والاكسسوارات وغيرها.

وأكدت على أهم خطوات تعلم عمل الريزن مشيرة إلي أهمية اختيار نوع المادة المستخدمة وكذلك الأدوات والقوالب والمواد المستخدمة.

وفى نهاية الكورس قامت المتدربات بتنفيذ قطع اكسسورات عملي لمعرفة مدى درجة إتقان استخدام الريزن مع التأكيد على كيفية تقديم العمل النهائى  للعميل.

 

كيفية الالتحاق بمنصة أيادى مصر

يمكن لعاملين في مجال المهن اليدوية والحرفية الاشتراك بكل سهولة على منصة ايادى مصر من خلال الدخول على الرابط:http://ayadymisr.com/.

كيفية الانضمام للمنصة في المحافظات؟
و يستطيع العاملين في الصناعات الحرفية في المحافظات والقرى والمراكز أن ينضموا إلى المنصة من خلال المنسقين المحليين بالمحافظات وبالتعاون مع شركة أسواق مصر التي تتولى توفير خدمات التحصيل والتوريد وبإشراف الوحدة الفرعية للمحافظة.


من الذى يحق له الاشتراك بمنصة ايادي مصر؟
يمكن لاى سيدة او شاب  يعملون في مجال الصناعات اليدوية والحرفية، الاشتراك في منصة ايادي مصر والتمتع بالمميزات التي تقدمها المنصة حيث يمكن من خلال هذه المنصة فتح متجر خاص باسمها، وستتمكن من رفع صور منتجاتها وتوصيفها وعرض أسعارها والبيع بشكل مباشر وتحصيل الثمن إلكترونيا.

توفير خدمة نقل وشحن المنتجات؟ 
كما توفر منصة ايادي مصر خدمة نقل وشحن المنتجات وتوصيلها للمشتركين وتحصيل أثمانها وإيداعها فى الحساب البنكى للبائع أو الحساب المربوط على كارت ميزة.

 

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