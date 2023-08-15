محافظ الأقصر يعتمد نتيجة امتحان الدور الثاني لمرحلة التعليم الأساسي

اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، نتيجة امتحان الدور الثاني لامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) للعام الدراسي 2022 /2023 بنسبة نجاح 80.30%.

كما اعتمد محافظ الأقصر نتيجة امتحان الدور الثاني لامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي المهني للعام الدراسي 2022 /2023 بنسبة نجاح 80.2%.

وأوضح الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه عقب اعتماد النتيجة سيتم مراجعة الفراغات الموجودة بمدارس التعليم الثانوي العام والفني مع احتمالية النزول بمجموع القبول لشغل هذه الفراغات.

Advertisements

تعليم الأقصر يكرم أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة

وأقامت مديرية التربية والتعليم بالأقصر بقيادة الدكتور صبري خالد وكيل الوزارة صباح اليوم حفلًا لتكريم أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة، يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واشتمل الحفل على عدة فقرات فنية كان قد أعدها توجيه التربية الموسيقية، بعد افتتاحية القرآن الكريم والسلام الجمهوري.

كما ألقى وكيل تعليم الأقصر كلمة استهلها برسالة شكر للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لجهوده في رعاية العملية التعليمية على أرض هذا الوطن وقدم الشكر لقيادات التعليم في الأقصر ومديري الإدارات التعليمية كما ثمن جهود أولياء الأمور الذي قدموا كل الدعم لأبنائهم ووفروا لهم مناخًا هادئً داخل البيوت ليصلوا لهذا التميز.

وفي السياق ذاته تم تكريم مديري المدارس التي تخرج فيها الطلاب الأوائل، عقب تكريم الطلاب المتفوقين.