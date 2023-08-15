مصرع وإصابة 62 شخصا في انفجار محطة وقود بداغستان الروسية (فيديو)

لقي 12 شخصًا على الأقل مصرعهم وأُصيب نحو 50 آخرين، مساء أمس الإثنين، إثر انفجار في مركز خدمة السيارات بمدينة محج قلعة، عاصمة داغستان الروسية.



وذكرت وزارة الصحة في جمهورية القوقاز الشمالي الروسي في بيان نشرته على موقع تليجرام أن عدد ضحايا الانفجار في محطة وقود في مخاشقالا، عاصمة داغستان، قد وصل إلى 12 وفاة، وأُصيب ما مجموعة 50 شخصًا آخرين بجروح.

وأفاد البيان بأنه "وفقًا للبيانات الأولية: قتل 12 شخصًا، منهم طفلان؛ وأُصيب 50 آخرين في الانفجار بمحطة وقود في مخاشقالا".

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وكان مصدر في بلدية مدينة محج قلعة قد أفاد في وقت سابق بأن انفجارًا ضرب مركزًا لخدمة السيارات بمدينة ماخاتشكالا، عاصمة داغستان الروسية.



وتعمل الشرطة على إبعاد المدنيين عن مكان الانفجار، بسبب مخاطر حدوث انفجار ثاني.

إعلان حالة الطوارئ في عدد من المدن الروسية

وكانت وزارة الطوارئ الروسية أعلنت في البيان الصادر عنها أمس الإثنين أن الفيضانات التي اجتاحت الشرق الأقصى بالبلاد أجبرت أكثر من 2500 شخص على النزوح عن منازلهم، اليوم الإثنين.

وفي وقت سابق قالت السلطات الروسية إنها أعلنت حالة الطوارئ في عدد من المناطق على ضوء حالة الاختلال الجوي الكبيرة.

وقالت وسائل إعلام روسية، إن السلطات أعلنت حالة الطوارئ في 9 بلديات في الشرق الأقصى الروسي، يوم السبت الماضي، وذلك بعد هطول أمطار غزيرة على قرى في أعقاب الإعصار خانون الذي ضرب اليابان الأسبوع الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن قوة الإعصار خانون تراجعت إلى منخفض استوائي بعد أن اجتاح جنوب اليابان، أثناء مروره عبر كوريا الشمالية، من كوريا الجنوبية.

