نزوح 2500 شخص في روسيا بسبب الفيضانات

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية في البيان الصادر عنها اليوم الإثنين أن الفيضانات التي اجتاحت الشرق الأقصى بالبلاد أجبرت أكثر من 2500 شخص على النزوح عن منازلهم، اليوم الإثنين.

إعلان حالة الطوارئ في عدد من المدن الروسية

وفي وقت سابق قالت السلطات الروسية إنها أعلنت حالة الطوارئ في عدد من المناطق على ضوء حالة الاختلال الجوي الكبيرة.



وقالت وسائل إعلام روسية، إن السلطات أعلنت حالة الطوارئ في 9 بلديات في الشرق الأقصى الروسي، يوم السبت، وذلك بعد هطول أمطار غزيرة على قرى في أعقاب الإعصار خانون الذي ضرب اليابان الأسبوع الماضي.



وتجدر الإشارة إلى أن قوة الإعصار خانون تراجعت إلى منخفض استوائي بعد أن اجتاح جنوب اليابان، أثناء مروره عبر كوريا الشمالية، من كوريا الجنوبية.



وأفادت وكالة الإعلام الروسية أن 32 منطقة سكنية انعزلت وغمرت المياه 543 منزلا ومساحات شاسعة من الطرق بحلول صباح اليوم السبت في الشرق الأقصى الروسي، وهي منطقة في أقصى شرق روسيا والقارة الآسيوية.



وخرقت المياه سدا كان مشيدا لاحتواء الفيضانات في مدينة أوسوريسك على بعد نحو 100 كيلومتر شمال فلاديفوستوك.ومن المتوقع هطول أمطار في بعض الأجزاء بالمنطقة هذا الأسبوع بضعف الكميات التي تسقط في شهر.

ونفذت السلطات في كوريا الجنوبية عمليات إجلاء لأكثر من 14 ألف شخص وأغلقت المدارس في المناطق المتضررة من الفيضانات إذ اجتاحت العاصفة المدارية خانون شبه الجزيرة الكورية يوم الخميس بعد أن ضرب المناطق الجنوبية لليابان على مدى أسبوع.



ووصل "خانون"، الذي جرى خفض تصنيفه من إعصار إلى عاصفة مدارية، إلى اليابسة بالساحل الجنوبي الشرقي متجها إلى سول عاصمة كوريا الجنوبية.



ومن جانبها قالت وزارة الداخلية الكورية الجنوبية إن السلطات ألغت نحو 350 رحلة طيران وأغلقت 450 خطًّا بالسكك الحديدية بالإضافة إلى نقل ما يزيد على 14 ألف شخص إلى مناطق آمنة.

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