الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

نزوح 2500 شخص في روسيا بسبب الفيضانات

الإعصار خانون، فيتو
الإعصار خانون، فيتو

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية في البيان الصادر عنها اليوم الإثنين أن الفيضانات التي اجتاحت الشرق الأقصى بالبلاد أجبرت أكثر من 2500 شخص على النزوح عن منازلهم، اليوم الإثنين. 

إعلان حالة الطوارئ في عدد من المدن الروسية 

وفي وقت سابق قالت السلطات الروسية  إنها أعلنت حالة الطوارئ في عدد من المناطق على ضوء حالة الاختلال الجوي الكبيرة.

وقالت وسائل إعلام روسية، إن السلطات أعلنت حالة  الطوارئ في  9 بلديات في الشرق الأقصى الروسي، يوم السبت، وذلك بعد هطول أمطار غزيرة على قرى في أعقاب  الإعصار خانون الذي ضرب اليابان الأسبوع الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن قوة الإعصار خانون تراجعت إلى منخفض استوائي بعد أن اجتاح جنوب اليابان، أثناء مروره عبر كوريا الشمالية، من كوريا الجنوبية.

وأفادت  وكالة الإعلام الروسية أن 32 منطقة سكنية انعزلت وغمرت المياه 543 منزلا ومساحات شاسعة من الطرق بحلول صباح اليوم السبت في الشرق الأقصى الروسي، وهي منطقة في أقصى شرق روسيا والقارة الآسيوية.

وخرقت المياه سدا كان مشيدا لاحتواء الفيضانات في مدينة أوسوريسك على بعد نحو 100 كيلومتر شمال فلاديفوستوك.ومن المتوقع هطول أمطار في بعض الأجزاء بالمنطقة هذا الأسبوع بضعف الكميات التي  تسقط في شهر.
ونفذت السلطات في كوريا الجنوبية عمليات إجلاء لأكثر من 14 ألف شخص وأغلقت المدارس في المناطق المتضررة من الفيضانات إذ اجتاحت العاصفة المدارية خانون شبه الجزيرة الكورية يوم الخميس بعد أن ضرب المناطق الجنوبية لليابان على مدى أسبوع.

ووصل "خانون"، الذي جرى خفض تصنيفه من إعصار إلى عاصفة مدارية، إلى اليابسة بالساحل الجنوبي الشرقي متجها إلى سول عاصمة كوريا الجنوبية.

ومن جانبها قالت وزارة الداخلية الكورية الجنوبية إن السلطات ألغت نحو 350 رحلة طيران وأغلقت 450 خطًّا بالسكك الحديدية بالإضافة إلى نقل ما يزيد على 14 ألف شخص إلى مناطق آمنة.

Advertisements

txt

"فيتو" تحقق فى روسيا على هامش القمة الأفريقية.. كواليس الحياة اليومية للروس على مدار الـ24 ساعة.. وموقف الشعب من المقاطعة الغربية وأسرار علاقته بالرئيس بوتين

txt

بسبب العاصفة "خانون"، السلطات الكورية للمواطنين: حافظوا على صور الزعيم كيم وأسرته

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفيضانات حالة الطوارئ الإعصار خانون اليابان روسيا

مواد متعلقة

"فيتو" تحقق فى روسيا على هامش القمة الأفريقية.. كواليس الحياة اليومية للروس على مدار الـ24 ساعة.. وموقف الشعب من المقاطعة الغربية وأسرار علاقته بالرئيس بوتين

روسيا تعلن مقتل 545 جنديا أوكرانيا خلال 24 ساعة

روسيا تسقط 25 طائرة مسيرة أوكرانية

الأكثر قراءة

رابط نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

أسعار الذهب اليوم الاثنين، آخر تحديث

تنسيق الجامعات 2023، موعد بدء المرحلة الثانية لتنسيق الكليات

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2023، 90,9% للطب البشري.. والصيدلة 88,7%.. ومفاجأة في الشعبة الأدبية

القبض على فنان شهير في مطروح وبحوزته حشيش

استدعاء مالك عقار مكون من 5 طوابق انهار في حدائق القبة

الانتخابات الرئاسية 2024، تعرف على المستندات المطلوبة للترشح

نشرة الأخبار، تفاصيل الكارت الموحد للخدمات التموينية، ضبط فنان شهير وبحوزته حشيش، محمد شريف يرفض تجديد عقده

Advertisements

منوعات

المزيد

وفاة أردني أقسم منذ نصف قرن ألا يشرب الشاي إلا في القدس بعد تحريرها

سيناتور أمريكي: نجل بايدن مدمن مخدرات

ارتفاع كبير في جرائم سرقة السيارات بالمكسيك خلال النصف الأول من 2023

تسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخ المغرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 14-8-2023 في بداية التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الإثنين 14-8-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الإثنين 14-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أسقط أكبر شبكة جاسوسية وهو ابن 20 سنة.. الجانب الآخر في حياة المطرب سمير الإسكندراني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صيغة دعاء النبي في قيام الليل

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 14- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 14- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية