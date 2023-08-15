ابنة محمد نوح: بابا اتسجن بسبب أغنية مدد وكان ممنوع من الظهور في آخر أيامه (فيديو)

محمد نوح، قالت سحر نوح ابنة الفنان الراحل محمد نوح: "بابا كان بيقول ناس بتعيش بعد ما تموت وأنا أحب أكون منهم ومش عايز أموت وأنا عايش".

منع محمد نوح من الظهور الإعلامي

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الستات" الذي تقدمه مفيدة شيحة وسهير جودة بقناة "النهار": "محمد نوح كان ممنوع من الظهور الإعلامي في آخر أيامه وكان حاسس إن اللي عنده أكبر بكتير من اللي الناس عرفته".

أغنية مدد وسجن محمد نوح

ولفتت: "محمد نوح لما طلع بأغنية مدد، كان وقت النكسة، مش وقت الانتصار ودا كان ضد رغبة المسؤولين وقتها لإنهم ما كانوش عايزين حماس الناس يزيد وعايزينهم يهدوا وابتدوا ينزلوا لهم بنوعية معينة من الأفلام المرحة والخفيفة وعايزينهم يهدوا إنما بابا كان ثائر وبيقول مدد وآه يا بلدي وبينزل يغني وسط الناس في الشوارع والجامعة بالعود، وبسبب كده اتسجن".

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مسرحية كلام فارغ جدًّا

وأردفت: "لما انتصرنا في 1973 غنا مدد، وبابا كان بيحسب على المعارضة لكنه كان معارض حميد مش كاره وبينبه لأشياء ممكن تغيب عن المسؤول، وعمل مسرحية كلام فارغ جدًّا للراحل أحمد رجب بينقدوا فيها التليفونات لما كانت فيها أزمة وفراخ الجمعية ومشكلات مجتمعية".



زجاجة رمل سيناء

وتابعت: "محمد نوح لما رحل فيه زجاجة من رمل سيناء كانت جنبه بيشمها وما شُفتش في حياتي حد بيحب بلده زيه، وهو لف العالم ما كانش بياكل غير الأكل المصري وما بيلبسش إلا اللبس المصري، كان متعلق بالبلد".



في وقت سابق، قالت الفنانة سحر نوح ابنة الفنان الراحل محمد نوح، إنها تفتقد والدها كل يوم منذ وفاته في عام ٥ أغسطس ٢٠١٢، مضيفة: "مر ١١ عامًا على وفاة والدي، ويظل لديَّ وجع عميق منذ وفاة والدي، أفتقده كثيرًا لأنه كان بالنسبة لي المدرسة والأب، وكان له تأثير كبير في كل من حوله".

صالون محمد نوح الثقافي

أضافت الفنانة سحر نوح ابنة الفنان الراحل محمد نوح، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC"، أن والدها كان يحرص على إقامة صالون ثقافي ينظمه أيام السبت والإثنين والأربعاء يجمع فيه كل أصحاب وجهات النظر والمفكرين، مشيرة إلى أن والدها ساهم في تكوين شخصية أبنائه.

تابعت: "أفتقد كلمته التي كان يقولها دي باستمرار "حبيبة قلب بابا"، والدي كان دائمًا يرفع شعار أن الفنان هو من ينتظر الجمهور وليس العكس، كان يرفض أن يركب سيارة خاصة يوم الحفلات ويصر على ركوب الباص مع الفرق الموسيقية، ودايمًا يقول لنا احنا من غيرهم ولا حاجة".

وكشفت الفنانة سحر نوح ابنة الفنان الراحل محمد نوح، أنها تجهز لمشروع مع أشقائها عن أعمال والدها الفنان الكبير.