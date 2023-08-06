الأحد 06 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

ابنة الفنان محمد نوح في ذكرى رحيله: نجهز لمشروع فني عن أعماله

سحر نوح ابنة الفنان
سحر نوح ابنة الفنان الراحل محمد نوح، فيتو

محمد نوح، قالت الفنانة سحر نوح ابنة الفنان الراحل محمد نوح، إنها تفتقد والدها كل يوم منذ وفاته في عام ٥ أغسطس ٢٠١٢، مضيفة: " مر ١١ عامًا علي وفاة والدي، ويظل لدي وجع عميق منذ وفاة والدي، أفتقده كثيرًا لأنه كان بالنسبة لي المدرسة والأب، وكان له تأثير كبير علي كل من حوله".

صالون محمد نوح الثقافي

أضافت الفنانة سحر نوح ابنة الفنان الراحل محمد نوح، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" علي قناة "CBC"، أن والدها كان يحرص علي إقامة صالون ثقافي ينظمه أيام السبت والاثنين والأربعاء يجمع فيه كل أصحاب وجهات النظر والمفكرين، مشيرة إلي أن والدها ساهم في تكوين شخصية أبنائه.

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تابعت:" أفتقد كلمته التي كان يقولها دي باستمرار "حبيبة قلب بابا"، والدي كان دائمًا يرفع شعار أن الفنان هو من ينتظر الجمهور وليس العكس، كان يرفض أن يركب سيارة خاصة يوم الحفلات ويصر علي ركوب الباص مع الفرق الموسيقية، ودايما يقول لنا إحنا من غيرهم ولا حاجة".

كشفت الفنانة سحر نوح ابنة الفنان الراحل محمد نوح، أنها تجهز لمشروع مع أشقائها عن أعمال والدها الفنان الكبير.

 

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