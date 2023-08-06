ابنة الفنان محمد نوح في ذكرى رحيله: نجهز لمشروع فني عن أعماله

محمد نوح، قالت الفنانة سحر نوح ابنة الفنان الراحل محمد نوح، إنها تفتقد والدها كل يوم منذ وفاته في عام ٥ أغسطس ٢٠١٢، مضيفة: " مر ١١ عامًا علي وفاة والدي، ويظل لدي وجع عميق منذ وفاة والدي، أفتقده كثيرًا لأنه كان بالنسبة لي المدرسة والأب، وكان له تأثير كبير علي كل من حوله".

صالون محمد نوح الثقافي

أضافت الفنانة سحر نوح ابنة الفنان الراحل محمد نوح، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" علي قناة "CBC"، أن والدها كان يحرص علي إقامة صالون ثقافي ينظمه أيام السبت والاثنين والأربعاء يجمع فيه كل أصحاب وجهات النظر والمفكرين، مشيرة إلي أن والدها ساهم في تكوين شخصية أبنائه.

Advertisements

تابعت:" أفتقد كلمته التي كان يقولها دي باستمرار "حبيبة قلب بابا"، والدي كان دائمًا يرفع شعار أن الفنان هو من ينتظر الجمهور وليس العكس، كان يرفض أن يركب سيارة خاصة يوم الحفلات ويصر علي ركوب الباص مع الفرق الموسيقية، ودايما يقول لنا إحنا من غيرهم ولا حاجة".

كشفت الفنانة سحر نوح ابنة الفنان الراحل محمد نوح، أنها تجهز لمشروع مع أشقائها عن أعمال والدها الفنان الكبير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد ، أخبار المحافظات، أخبار السياسة ، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



