الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

علا غانم تظهر بلوك مختلف ولون شعر جريء (صور)

علا غانم، فيتو
علا غانم، فيتو

أطلت النجمة علا غانم على جمهورها ومتابعيها من مصر ومختلف الدول العربية بلوك مميز..

إذ نشرت علا مجموعة صورًا ظهرت بها بمكياج جريء ولون شعر استثنائي لفت الأنظار إليها.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم أولاد حريم كريم البرومو الرسمي للفيلم تمهيدًا لطرحه بجميع دور العرض يوم ٣٠ من شهر أغسطس الجاري.

وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، داليا البحيري،  بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشري، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

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فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالًا لنجاح فيلم  "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدًا في عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

واحتفل مؤخرًا كل نجوم الفيلم بعد الانتهاء من التصوير على أنغام أغنية "لسه حبايب" للنجم مصطفى قمر وسط جو مليء بالبهجة والسعادة.

 

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