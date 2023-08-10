طرح فيلم "أولاد حريم كريم" بجميع دور العرض، 30 أغسطس
حددت الشركة المنتجة لفيلم أولاد حريم كريم يوم ٣٠ من شهر أغسطس الجاري كموعد رسمي لطرح الفيلم بجميع دور العرض في مصر.
وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.
فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين ويأتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضا.
الجزء الثاني
فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالًا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدًا في عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين ويأتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضًا.
وهناك عدد من الشخصيات انتهت مع نهاية أحداث الجزء الأول، ولن يكون لها امتداد مع الأحداث الجديدة، مثل شخصية ياسمين عبد العزيز، طلعت زكريا، إدوارد، محمد شاهين، هناء الشوربجي.
يذكر أنّ فيلم "حريم كريم" عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.
توقف تصوير الفيلم
وكان صناع فيلم أولاد حريم كريم قد أوقفوا تصوير العمل لعدة أيام لحين شفاء الفنان مصطفى قمر، بعد تعرضه للإصابة في عينه، حيث نشر الفنان مصطفى قمر صورة بعد تعرضه للإصابة في العين، وذلك على حسابه الشخصي عبر “إنستجرام".
وعلق مصطفى قمر على الصورة، قائلًا: "أنا كويس ياجماعة.. دي حاجة خفيفة وحادث يضحك والله.. بس إحنا هنتوقف ٣ أيام عن تصوير أولاد حريم كريم، لغاية ما عيني تخف، دعواتكم".
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