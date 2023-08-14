تحسن مبيعات سوق السيارات المستعملة في النصف الأول من عام 2023

قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات، إن ارتفاع أسعار السيارات جعلت المستهلكين يتجهون نحو شراء المستعمل هروبا من زيادة الأسعار وساهم ذلك في زيادة وتحسين مبيعات السيارات المستعمل في مصر خلال النصف الأول من عام 2023.

وأوضح زيتون، أن نسب مبيعات السيارات المستعملة أحسن بشكل كبير وبنسبة تصل تتراوح ما بين 20 و25%، لافتا إلى أنه عقب الانتهاء من التنسيق تتجه بعض الأسر لشراء السيارات لأبنائهم الطلاب عند وصولهم لمرحلة الجامعة خاصة للمغتربين من الطلاب، وجميعها عوامل تساهم في تحسين المبيعات.

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وتابع عضو شعبة السيارات، أن سوق السيارات المستعمل هو البديل الحالي لاقتناء السيارات بعد أرتفاع أسعار السيارات بشكل كبير في الاسواق المحلية، مشيرًا الي أن الفئات المتوسطة والاقتصادية في السيارات التي كانت تشتري سيارات جديدة لم تعد قادرة على الشراء بسبب ارتفاع الأسعار الفئات الاقتصادية بشكل كبير.



سيارات رينو، شهدت أسعار سيارات رينو تغييرات جديدة فى أسعار سيارتها بالتزامن مع زيادة سعر الفائدة بنسبة تصل نحو 1% مما أدى إلى تغير فى أسعار العديد من السيارات الجديدة داخل السوق المصرى خلال الفترة الحالية.

أسعار سيارات رينو داخل السوق المصرى

وأخطر الوكيل المحلى للعلامة التجارية رينو، كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التي أطلقتها الشركة على أسعار سيارات رينو داخل السوق المحلى خلال شهر أغسطس الجارى، وتتراوح قيمة الزيادة ما بين من 94 حتى 180 ألف جنيه.



أسعار سيارات رينو داخل السوق المصرى

وغياب سيارات سانديرو، وستيب واي، وداسترمن قوائم الأسعار الجديد لعدم توفيرها داخل السوق المحلى خلال الفترة الحالية.

ونستعرض فى التقرير التالى أسعار سيارات رينو داخل السوق المصرى بعد الزيادة الجديدة التى لحقت أسعار الشركة خلال شهر أغسطس الجاري.

تجري شركة رينو العديد من الاختبارات المكثفة على سيارتها رينو 5 المزودة بمجموعة من نقل الحركة الكهربائية حيث لن يتم تقديم الهاتشباك الصغيرة بمحركات الاحتراق ويتم تطوير السيارة الكهربائية الصغيرة لتحل محل زوي، والتي تظهر لأول مرة بهيئة الإنتاج المموهة.

وتظهر سيارات رينو بحصولها علي مرايا جانبية أكبر وهوائي زعنفة القرش، وهناك تغيير ملحوظ آخر في المقدمة حيث قامت رينو بتركيب مدخل هواء منخفض يشتمل على مستشعر الرادار.

وتتميز بمظهر جانبي أكثر أناقة مع مقابض أبواب متدفقة في المقدمة. يشبه نموذج الاختبار إلى حد كبير زوي وكليو، غير أن 5 التي تم إحياؤها بها مقابض أبواب خلفية مخفية على غرار ألفا روميو مثبتة بالقرب من العمود C.

يكون لسيارة رينو 5 الجاهزة للإنتاج ممسحة خلفية. من المحتمل أن تكون تلك المصابيح الخلفية أكبر بكثير مما يظهر بالصور مع الأخذ في الاعتبار أن النموذج الأولي يحتوي على أضواء عمودية بارزة. كان هناك أيضًا شريط إضاءة LED على الباب الخلفي مع شعار ماسي مضاء يتضمن “5.”

كما تحتوي على شاشة لمس معلومات وترفيهية تشبه الأجهزة اللوحية تخرج من لوحة القيادة إلى جانب شاشة عرض رقمية مستطيلة الشكل بالكامل للسائق. لن تكون السيارة التي تم إحياؤها جديدة تمامًا لأنها ستستعير ما يصل إلى 70 بالمائة من المكونات من كليو وكابتشر من خلال استخدام نفس منصة CMF-B التي تم تكييفها للسيارات الكهربائية.