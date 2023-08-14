رئيس شعبة الدخان يفجر مفاجأة صادمة بعد زيادة إنتاج السجائر (فيديو)

أسعار السجائر، علق إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، على تصريح رئيس الشركة الشرقية للدخان بشأن ضخ كميات أكبر من السجائر لمواجهة ارتفاع الأسعار.

سيناريو ارتفاع أسعار السجائر

وقال "امبابي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "ضخ كميات أكبر من السجائر لن تكون كفيلة بخفض الأسعار وضبط السوق، ولا يجب تكرار سيناريو أثبت فشله".

حل سحري للقضاء على أزمة ارتفاع أسعار السجائر

وأضاف: "اقترحت ضخ كميات السجائر التي تم ضبطها من قبل التجار المخالفين في محطات الوقود وطنية التابعة للدولة ليصبح المنتج منتشرا في الأسواق ومن ثم سيؤدي إلى تراجع الأسعار".

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السجائر المخزنة في الأسواق

وأكد: "كميات السجائر المخزنة لدى التجار 3 أضعاف إنتاج الشركة الشرقية للدخان".

مشكلة نظام الشرقية للدخان

ولفت: "لو الشركة الشرقية للدخان زودت الإنتاج وبعتت المنتج لنفس التجار هنرجع لنفس الدائرة والنقطة صفر، لازم يغير سيستم البيع ولازم يعطي لتاجر التجزئة بدلا من التاجر الكبير لتوفير المنتج في السوق".



انخفاض أسعار السجائر في السوق

الجدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، مهندس هاني أمان، قال في تصريحات إعلامية: "إن الشركة تبيع السجائر للموزعين بأقل من 24 جنيها للعلبة حتى تصل للمستهلك بهذا السعر المُعلن".

وأضاف أمان أن "الشركة اعتادت في شهري 6 و7 من كل عام على تخزين التجار للسجائر اعتقادا منهم أن هذا الموعد سيتم الإعلان عن الزيادة الضريبية لتحقيق مكاسب".

وأوضح مهندس هامي أمان أن "السجائر بـ 24 جنيها للعلبة ولا توجد زيادات متوقعة حاليا، وعندما تكون هناك زيادة ستعلن الشركة الأسعار الجديدة بشكل واضح، مطالبا المستهلك بمراجعة الكود الموجود على علبة السجائر لمعرفة السعر الحقيقي، وعدم الشراء بأكثر من السعر المعلن."