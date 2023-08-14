الإثنين 14 أغسطس 2023
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رياضة

تشيلسي يعلن رسميا ضم كايسيدو لاعب برايتون بعد صراع مع ليفربول

كايسيدو، فيتو
كايسيدو، فيتو

 أعلن نادي تشيلسي رسميا عن ضم الكولومبي كايسيدو لاعب فريق برايتون بعقد يمتد حتى يونيو 2031 مع خيار التمديد لعام إضافي ليواصل الفريق تدعيماته في خط الوسط.

 وحسم البلوز صفقة الكولومبي كايسيدو بعد صراع مع فريق ليفربول.

وكانت تقارير، كشفت أن تشيلسي حسم الصفقة مقابل 115 مليون جنيه إسترليني (133.3 مليون يورو)، بالإضافة إلى حصول برايتون على نسبة من إعادة البيع.

 

 

 

ليفربول يتعادل أمام تشيلسي 

ومن ناحية أخرى تعادل فريق ليفربول مع مضيفه تشيلسي بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت مساء أمس  الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

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وسجل لويس دياز هدف ليفربول من صناعة محمد صلاح في الدقيقة 18، وتعادل أكسيل ديساسي لفريق تشيلسي في الدقيقة 37.

وخرج محمد صلاح في الدقيقة 76 وحل مكانه هارفي إليوت، وبدا الغضب واضحا على محمد صلاح.


رقم مميز في الصناعة لـ محمد صلاح بعد اسيست تشيلسي 


واستطاع محمد صلاح صناعة هدف ليفربول بعدما مرر كرة ساحرة لزميله  لويس دياز الذي سجل منها هدفا في الدقيقة 18.

وبهذا الأسيست حقق محمد صلاح رقما مميزا بمساهمته بهدف في الجولة الإفتتاحية لليفربول بالدوري الإنجليزي للعام السابع على التوالي أي منذ انضمامه للريدز موسم 2017-2018.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، ساهم صلاح في تسجيل 12 هدفا خلال 7 مباريات، خاضها في الجولة الأولى من البريميرليج، حيث أحرز 8 أهداف وصنع 4.

وكان محمد صلاح على بعد خطوة من تحقيق رقم مميز آخر وهو تسجيل هدف او أكثر للعام السابع على التوالي في المباراة الافتتاحية لليفربول بالدوري الإنجليزي.

 

 

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