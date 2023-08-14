النجم البلجيكي لافيا يوجه صدمة إلى ليفربول ويختار تشيلسي

وجه النجم البلجيكي روميو لافيا، لاعب وسط فريق ساوثهامبتون، صدمة جديدة إلى ليفربول، مفضلًا الانتقال إلى تشيلسي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان فريق ليفربول مهتمًا بضم روميو لافيا، ولا يزال مصرًا على إحضار اللاعب إلى قلعة أنفيلد، قبل أن يدخل تشيلسي في سباق الصفقة.

وبحسب صحيفة "ذا أُثلتيك" البريطانية، فإن لافيا يفضل الانتقال لصفوف تشيلسي بدلا من ليفربول.

وأضافت الصحيفة، أن العلاقات بين تشيلسي وساوثهامبتون جيدة، ولا توجد مشاكل متوقعة بشأن الاتفاق.

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ومن المتوقع أن يحسم تشيلسي الصفقة، مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، بجانب بعض الإضافات.

تشيلسي يتعاقد مع كايسيدو رسميا

وكان ليفربول قد أتم الاتفاق أيضًا مع برايتون خلال الأيام الماضية، لضم لاعبه الإكوادوري مويسيس كايسيدو، قبل أن ينتقل اللاعب رسميًا إلى تشيلسي اليوم الإثنين.

أعلن نادي تشيلسي رسميا عن ضم الكولومبي كايسيدو لاعب فريق برايتون بعقد يمتد حتى يونيو 2031 مع خيار التمديد لعام إضافي ليواصل الفريق تدعيماته في خط الوسط.

وحسم البلوز صفقة الكولومبي كايسيدو بعد صراع مع فريق ليفربول.

وكانت تقارير، كشفت أن تشيلسي حسم الصفقة مقابل 115 مليون جنيه إسترليني (133.3 مليون يورو)، بالإضافة إلى حصول برايتون على نسبة من إعادة البيع.