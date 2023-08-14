الإثنين 14 أغسطس 2023
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رياضة

موعد مباراة الاتفاق والنصر في الدوري السعودي والقناة الناقلة

الاتفاق والنصر,
الاتفاق والنصر, فيتو

الاتفاق ضد النصر، يلتقي اليوم الاثنين، النصر السعودي مع الاتفاق بقيادة  مدربه ستيفن جيرارد نجم ليفربول السابق ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

 

موعد مباراة الاتفاق والنصر السعودي

وتنطلق صافرة مباراة النصر والاتفاق الليلة ضم الجولة الأولى للدوري السعودي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة الاتفاق والنصر 

وتنقل مباراة النصر والاتفاق عبر شبكة قنوات SSC السعودية الناقل الحصري لدوري روشن في الوطن العربي.

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غياب رونالدو عن مباراة النصر والاتفاق

وتأكد غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي عن مباراة فريقه ضد الاتفاق في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين اليوم الإثنين.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية إن الفحص المبدئي يؤكد إصابة ‎كريستيانو رونالدو قائد ‎النصر بكدمة وغيابه عن مواجهة ‎الاتفاق في الجولة الأولى من ‎دوري روشن السعودي.

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة  

أبها ضد الهلال – الساعة 6 مساء على قناة SSC 1 HD                  

الرائد  ضد الاتحاد – الساعة 6 مساء على قناة SSC 2 HD

الاتفاق ضد النصر – الساعة 9 مساء على قناة SSC 1 HD

الشباب ضد الأخدود – الساعة 9 مساء على قناة SSC 2 HD      

 

وأقيمت مساء أمس الأحد مباراتان بالدوري السعودي ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي.

 

تعادل الفتح والتعاون

تعادل فريقا الفتح ضد التعاون إيجابيا بهدف لكل فريق، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء.

أحرز للفتح فراس البريكان عند الدقيقة 24 وأدرك البرازيلي أندريه جيرتو التعادل عند الدقيقة 45 ليضع كل فريق نقطة في رصيده.

وتقدم الفتح بهدف عن طريق فراس البريكان من تمريرة الجزائري سفيان بن دبكة زميله لم يحتسبه سامي الجريس حكم المباراة بداعي التسلل قبل أن يعود إلى حكم الفيديو المساعد ويلغي قراره مؤكدًا صحة الهدف عند الدقيقة 24.

وكاد البرازيلي ماتيوس أن يدرك التعادل للتعاون من تسديدة خارج منطقة الجزاء أبعدها السويدي جاكوب ريين حارس مرمى الفتح بصعوبة.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول تمكن التعاون من إدراك التعادل من رأسية أندريه جيرتو عند الدقيقة 45+1.


الرياض يهزم الوحدة 

وفي المباراة الثانية حقق فريق الرياض الصاعد حديثًا إلى الدوري السعودي فوزه الأول بعدما فاز على حساب الوحدة بهدف دون رد ضمن استهلالية مشوار الفريقين في المسابقة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.

وحقق الفريق العاصمي الفوز بسبب الزيمبابوي أوليدج موسونا قائد الفريق الذي سجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 17.

ووضع الرياض أول 3 نقاط في رصيده، من أولى مبارياته، فيما بقي يعود الوحدة إلى مكة المكرمة بدون رصيد.

 

وأعلنت قناة "كنال بلس" الفرنسية، عن إذاعة مباريات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم في موسمه الجديد.

وقالت القناة الفرنسية عبر حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: دوري المحترفين السعودي قادم إلى كنال بلس.

وأضافت: رونالدو وبنزيما وماني ومحرز يعودون إلى كنال بلس في فرنسا وأفريقيا.

وأرفقت القناة المنشور بصورة يظهر فيها الفرنسيان كريم بنزيما ونجولو كانتي، اللذان انضما إلى صفوف الاتحاد حامل اللقب، والسنغالي ساديو ماني والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعبا النصر والجزائري رياض محرز الذي انتقل إلى الأهلي العائد لدوري الأضواء.

 

شبكة DAZN تنقل الدوري السعودي 

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن شبكة "DAZN" عملاق البث المباشر، وافقت على صفقة لموسم واحد لعرض مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وكان يعتقد في البداية أن "DAZN" خرجت من السباق، حيث سعت شركات أخرى للحصول على حقوق عرض المباريات.

 

لكن "DAZN"، المملوكة للملياردير البريطاني لين بلافاتنيك، ستنقل مباريات الدوري السعودي في المملكة المتحدة وألمانيا والنمسا، بعد تطور في نهاية الأسبوع أدى إلى تسارع المفاوضات.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة ليست ضخمة من الناحية المالية، ولكنها ستمنح الدوري السعودي للمحترفين عرضًا عبر اثنين من أكبر أسواق التلفزيون في أوروبا.

وأكدت "ذا صن" أن جميع مباريات الدوري السعودي ستكون متاحة الآن للمشتركين في المملكة المتحدة.

وأشارت إلى أن المشجعين سيكون بإمكانهم مشاهدة التنافس الكبير في الدوري السعودي الذي بات يضم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وساديو ماني ورياض محرز ونجولو كانتي وجوردان هندرسون.

وقالت "ذا صن": "قلب الدوري السعودي سوق الانتقالات العالمي رأسًا على عقب هذا الصيف".

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