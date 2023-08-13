الأحد 13 أغسطس 2023
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رياضة

الدوري السعودي، رونالدو يغيب عن النصر أمام الاتفاق بسبب الإصابة

رونالدو،فيتو
رونالدو،فيتو

الدوري السعودي، تأكد غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي عن مباراة فريقه ضد الاتفاق في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين غدا الإثنين.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية إن الفحص المبدئي يؤكد إصابة ‎كريستيانو رونالدو قائد ‎النصر بكدمة وغيابه عن مواجهة ‎الاتفاق في الجولة الأولى من ‎دوري روشن السعودي.

الصحف العالمية تتحدث عن إنجاز رونالدو 

تغنت صحف عالمية بالدور الذي قام به النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في فوز فريقه النصر السعودي 2-1 على الهلال في نهائي البطولة العربية.

وعنونت صحيفة آس الإسبانية: "كريستيانو التاريخي" وتابعت  أن النجم البرتغالي حظي "بالليلة التي كان يحلم بها" منذ انضمامه إلى النصر.

وأضافت  “رونالدو لعب كل الأدوار في فيلم درامي كانت نهايته سعيدة رغم الإصابة”.

 صحيفة آبولا البرتغالية تحدثت عن إصابة الدون ورجحت ألا تكون الإصابة خطيرة حيث شارك لاعبي فريقه الاحتفال باللقب على أرضية الملعب.

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وسلطت صحيفة سبورت الإسبانية  الضوء على استياء رونالدو من عدم اختياره أفضل لاعبي المباراة، وهي الجائزة التي نالها سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش.

وعنونت صحيفة سبورت "نوبة غضب أم طموح؟ غضب رونالدو الشديد لعدم اختياره أفضل لاعب في النهائي".

وأضافت: "يعرف الجميع عقلية كريستيانو رونالدو خير المعرفة، هي على الأرجح ما جعله يفوز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات ودوري أبطال أوروبا خمس مرات ويصبح الهداف التاريخي للعبة، وهذا لم يتغير في سن 38".

وسجل رونالدو هدفين قبل خروجه مصابا ليقود فريقه بعشرة لاعبين لقلب تأخره بهدف للفوز بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

تفاصيل اصابة رونالدو 

تعرض البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي لإصابة خلال مواجهة الهلال في نهائي البطولة العربية “كأس الملك سلمان 2023” التي توج بلقبها النصر بالفوز 2 / 1.

ويدين النصر السعودي بالفضل في انتصاره إلى رونالدو والذي سجل هدفي الفريق، رغم النقص العددي الذي عانى منه الفريق منذ الدقيقة 70 نتيجة طرد عبد الإله العمري، لكن النجم البرتغالي وبعد تسجيله هدف فوز النصر تعرض للإصابة في الأشواط الإضافية لم يستطع استكمال اللقاء، وخرج من ملعب اللقاء وظهر متأثرًا من الإصابة في الركبة.

وكشفت تقارير سعودية أن رونالدو تعرض لكدمة في الركبة، ولا يتوقع مشاركته في مباراة النصر الأولى بـ الدوري السعودي والتي ستكون يوم الإثنين المقبل أمام الاتفاق.

واضطر لويس كاسترو لاستبدال رونالدو لعدم مقدرته على مواصلة اللعب، وخروج الدون باكيا من أرض الملعب بسبب إصابته في الركبة قبل أن يتحول البكاء لفرحة بعد التتويج بالبطولة العربية. 

وفاز نادي النصر على نظيره الهلال بنتيجة 2-1 في مباراة ماراثونية امتدت للأشواط الإضافية في اللقاء الذي جمع الفريقين في نهائي البطولة العربية المقامة بالسعودية.

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