الخميس 10 أغسطس 2023
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اقتصاد

خبير: سوق السيارات المستعملة يعاني من اختفاء بعض السيارات

سوق السيارات المستعملة
سوق السيارات المستعملة يعاني من الركود

قال جمال عسكر، خبير السيارات، إن سوق السيارات المستعملة يشهد اختفاء بعض السيارات بسبب وقف الاستيراد لفترات طويلة. 

وأوضح عسكر، أن الإقبال على سوق المستعمل تسبب في زيادة أسعارها واختفاء بعض الموديلات، لافتا إلى أن بعض المستهلكين لديهم القدرة في التحول من عملاء لتجار وهو أمر فرضه اختفاء السيارات الجديدة وارتفاع سعرها مما حول كل من يملك سيارة مستعملة  لتاجر وجعل الكثيرون يقبلون على العمل في شراء السيارات المستعملة وبيعها بغرض التجارة وحفظ الأموال. 

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وتابع خبير السيارات، أن عدم توفر قطع غيار السيارات يضر أسطول النقل العام وعمليات نقل البضائع الداخلية؛ لأن النقل الداخلي يحتاج لقطع غيار وعدم توفرها سيوقف التجارة الداخلية وحتى عمليات التصدير؛ لأن سيارات النقل ستكون في مراكز الصيانة للإصلاح بينما لا يوجد قطع غيار.

ظاهرة الأوفربرايس في مصر

وأشار جمال عسكر إلى أن ظاهرة الأوفربرايس ما زال مستمرة وأن التجار يحصلون على مكاسب مضاعفة بسبب الأوفربرايس الذي يتم فرضه على السيارات محليًا. 
 

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