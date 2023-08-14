زد يضم عبد الله مجدي لاعب بيراميدز لمدة موسم على سبيل الإعارة

أعلن نادي زد عن تدعيم صفوفها بصفقة جديدة، استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل 2023-2024.

وضم نادي زد عبدالله مجدي قادما من نادي بيراميدز لمدة موسم علي سبيل الإعارة، ضمن خطة إدارة النادي في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، بعد تأهل الفريق للمشاركة في الدوري المصري الممتاز.

وأصبحت صفقات زد حتى الآن: محمد إسماعيل قادمًا من إنبي، الجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وجرجس مجدي من إنبي، وماجاسا لاعب نادي الجمارك الموريتاني بعقد يمتد لأربع سنوات، وايضا أرناوفي مومبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب بعقد لمدة خمس سنوات وأيضا عبدالله مجدي من بيراميدز لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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أعلن نادي زد إف سي الصاعد حديثا لبطولة الدوري الممتاز، عن التعاقد رسميا مع اللاعب التنزاني محسني ماليما، بعقد يمتد لخمس سنوات في صفقة انتقال حر.

وكان زد أعلن عن التعاقد مع محمد إسماعيل مدافع نادي إنبي، بعقد يستمر لـ 3 سنوات.

وتعاقد زد أيضا مع اللاعب الجامبي محمد سوانيه لمدة 5 سنوات، لتدعيم صفوف الفريق قبل المشاركة في الدوري الممتاز.

زد يحصل على توقيع مصطفى زيكو

وقع مصطفى زيكو مهاجم نادي حرس الحدود، على عقود انتقاله إلى نادي زد في صفقة بلغت قيمتها 20 مليون جنيه.

وكان المصري وفيوتشر قد دخل في منافسة قوية للحصول على خدمات مصطفى زيكو مهاجم حرس الحدود قبل أن ينجح نادي زد في الحصول على خدمات المهاجم الشاب.

علي لطفي ينتقل إلى زد

وأعلن النادي الأهلي رحيل حارس مرمى الفريق الكروي بالنادي علي لطفي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد أن قضى 6 سنوات داخل صفوف القلعة الحمراء قادمًا من نادي إنبي حقق فيها العديد من الألقاب رغم مشاركاته القليلة حيث شارك على في السنوات الستة كحارس ثاني بديل لمحمد الشناوي الحارس الأول للفريق.

6 سنوات شارك فيها علي لطفي في 43 مباراة وخرجت شباكه نظيفة في 27 مباراة وحقق رفقة المارد الأحمر 11 بطولة وجاءت كالآتي:

الدوري المصري 4 ألقاب.



كأس مصر لقب وحيد.



كأس السوبر المصري لقب وحيد.



دوري أبطال أفريقيا 3 ألقاب.

لقبين لكأس السوبر الأفريقي

ويعتبر الإنجاز الأكبر في مسيرة علي لطفي مع النادي الأهلي المشاركة كحارس أساسي في مونديال الأندية 2022 وفيها خرج بشباك نظيفة أمام مونتيري المكسيكي بعد فوز الأهلي بنتيجة 1-0 في ربع النهائي، وأمام الهلال في تحديد المركزين الثالث والرابع واستطاع تحقيق البرونزية مع القلعة الحمراء.

ولكنه في نصف النهائي استقبل هدفين في خسارة الأهلي أمام بالميراس البرازيلي.

وأتت مشاركة علي لطفي بشكل أساسي بسبب تواجد محمد الشناوي مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.