الإثنين 14 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

رشا زيدان توقع أعمالها الأكثر مبيعا بمكتبة مصر الجديدة وتناقش مؤلفاتها الصوفية (صور)

رشا زيدان، فيتو
رشا زيدان، فيتو

استضافة مكتبة مصر الجديدة مساء اليوم الاثنين الكاتبة " رشا زيدان "  في لقاء خاص تحدثت فيها عن قصصها الثلاثة  الصوفية " روح " بأجزائها و" لك وحدك " و" هو أنت " وأدارت اللقاء الكاتبة ليال رستم..

لقاء رشا زيدان فى مكتبة مصر الجديدة

كما وقعت رشا زيدان روايتها الأكثر رواجًا «روح».. 

وتدور أحداث رواية روح حول روح  وأصدقائها: المغني الصوفي «براء»، والكاتب «نور» وزوجته المغربية «حياة»، وصديقتهم الجديدة «رشا» التي يفتحون لها طاقات الارتقاء الصوفي والسمو الروحي، تمر «روح» بعذاب تجربة حب مستحيل مع من تهواه، وتعيش صراعًا مزلزلًا بين ما يريده المرء وما ليس مسموحًا له به، ما بين قونيا والقاهرة ولندن والمغرب تتحرك مصائر روح التي ودَّعت حياتها ووطنها لتنفذ الرؤيا التي أمرتها بهجر حبيبها، ونور الذي يسعى إلى الارتقاء الروحي بينما يزداد شوقه إلى روح، وحياة التي تحاول مرَّة أخرى ترتيب حياتها وزواجها، وبراء الذي يقابل مَن قد تكون حب حياته فهل سترتاح هذه النفوس.

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رشا زيدان

يشار إلى أن رشا زيدان حاصلة على بكالوريوس إدارة الأعمال بكلية التجارة في جامعة القاهرة وتخصصت فى الأدب الصوفي التى استطاعت من خلاله أن تأسر القلوب بكلماتها الصادقة..

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