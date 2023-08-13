الأحد 13 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

لقاء مفتوح مع الأديبة " رشا زيدان " حول قصصها الصوفية

رشا زيدان، فيتو
رشا زيدان، فيتو

تستضيف مكتبة مصر الجديدة في الخامسة والنصف من مساء غد الاثنين الكاتبة " رشا زيدان "  في ندوة تتحدث فيها عن قصصها الثلاثة  الصوفية " روح "و " لك وحدك " و" هو أنت "، والتى تأتى من خلال البرنامج الشهرى للمكتبة الحافل بالأنشطة الأدبية والثقافية والفنية والإبداعية..

يذكر أن رشا زيدان حاصلة على بكالوريوس إدارة الأعمال بكلية التجارة في جامعة القاهرة.. تُدير اللقاء وتحاورها ليال رستم..

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وتدور أحداث رواية روح حول «روح» وأصدقائها: المغني الصوفي «براء»، والكاتب «نور» وزوجته المغربية «حياة»، وصديقتهم الجديدة «رشا» التي يفتحون لها طاقات الارتقاء الصوفي والسمو الروحي، تمر «روح» بعذاب تجربة حب مستحيل مع من تهواه، وتعيش صراعًا مزلزلًا بين ما يريده المرء وما ليس مسموحًا له به، ما بين قونيا والقاهرة ولندن والمغرب تتحرك مصائر روح التي ودَّعت حياتها ووطنها لتنفذ الرؤيا التي أمرتها بهجر حبيبها، ونور الذي يسعى إلى الارتقاء الروحي بينما يزداد شوقه إلى روح، وحياة التي تحاول مرَّة أخرى ترتيب حياتها وزواجها، وبراء الذي يقابل مَن قد تكون حب حياته. فهل سترتاح هذه النفوس.

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الدكتور نبيل حلمي الكاتبة رشا زيدان فيتو موقع فيتو مكتبة مصر الجديدة

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