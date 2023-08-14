الكنيسة تحيي ذكرى استشهاد القديس أليعازر وزوجته سالومى

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديسين أليعازر وزوجته سالومى وأولادهما.

قصة استشهد القديسون أليعازر وزوجته سالومى

وفي مثل هذا اليوم من سنة 161 ق.م. استشهد القديسون أليعازر وزوجته سالومى وأولادهما السبعة، كان أليعازر ابن متاثيا وأخو يهوذا المكابي من نسل هارون. وكان معلمًا للشريعة اليهودية. وقد علمها لأولاده. ولما ملك أنطيوخس بلاد الشام وحاصر أورشليم، استعمل القسوة مع اليهود ليجبرهم على مخالفة شريعة آبائهم. فخاف كثيرون من سطوته وأطاعوه.

Advertisements

أما هؤلاء الأبرار فقد ظلوا محافظين على الشريعة المُعطاة لهم من الله. فعذبهم أنطيوخس كثيرًا بالضرب والصلب والحرق وتمشيط الجسم بأمشاط حديدية. وكانت البارة سالومى تشجعهم إلى أن نالوا جميعهم أكاليل الشهادة.

البابا تواضروس يستقبل وفد نقابة الأطباء

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين في المقر البابوي بالقاهرة، وفد النقابة العامة لأطباء مصر برئاسة الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء.

أعرب الأمين العام لنقابة الأطباء في بداية اللقاء عن تقديره لقداسة البابا تواضروس الثاني لحرصه على استقبال وفد نقابة الأطباء، وهو اللقاء الذي كان من المنتظر عقده منذ فترة ولكن تسببت ظروف مختلفة، من أبرزها انتشار فيروس كورونا، في تأجيله.

وأشاد الدكتور فريد بموقف قداسة البابا تواضروس الثاني تجاه الأطباء وتشجيعه الدائم لهم وتقديره لدورهم في المجتمع.

ومن جهته رحب قداسة البابا تواضروس بوفد نقابة الأطباء، وأشار إلى أن نقابة الأطباء تعد نموذجًا هامًا لأنها النقابة المعنية بالمهنة التي تهتم بصحة الإنسان.

مناهج التعليم

وأكد قداسة البابا تواضروس على أهمية أن تتضمن مناهج التعليم الأساسي موضوعات ترسخ قيمة وأهمية دور كل مهنة من المهن ليكون لدينا أجيال تعي قيمة المهن المختلفة وأهميتها للإنسان وللمجتمعات.

الطبيب يجب أن يكون حكيما

وألمح قداسة البابا تواضروس إلى اللقب الذي كان يطلق قديمًا على الطبيب وهو لقب "حكيم" مشيرًا إلى أنه كان يحمل مغرًى هامًا وهو أن دور الطبيب قبل أن يكون مهنيًّا يجب أن يتسم بالحكمة، وهو ما يكشف عن الأهمية الكبرى لدور الأطباء في المجتمع.

كما دار حوار حول التحديات التي تواجه الأطباء أثناء ممارسة عملهم، وأهمية أن تتوفر لهم بيئة مناسبة ليؤدوا هذا الدور على أكمل وجه.

وفي ختام اللقاء قدم وفد نقابة الأطباء درع النقابة لقداسة البابا تواضروس بينما أهداهم قداسته كتابًا عن رحلة العائلة المقدسة مكتوب بعشر لغات، ثم التقطت الصور التذكارية.