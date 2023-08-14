تزامنا مع احتفالات الكنيسة، تعرف على قصة البابا تيموثاوس الثاني

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تذكار نياحة القديس البابا تيموثاوس الثاني البطريرك السادس والعشرين من بطاركة الكرازة المرقسية.

البابا تيموثاوس الثاني

وتنيَّح القديس البابا تيموثاوس الثاني البطريرك السادس والعشرون من بطاركة الكرازة المرقسية في مثل هذا اليوم من عام 477 م.

وُلِدَ هذا القديس بمدينة الإسكندرية وترَّهب بأحد أديرة جبل القلمون، وكان عالمًا فاضلًا، وبعد نياحة البابا ديوسقوروس الأول اتفق الآباء الأساقفة والكهنة والأراخنة على اختياره بطريركًا، فرسموه يوم 3 بابه سنة 172 للشهداء

( 455م ).

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لحقت البابا تيموثاوس شدائد كثيرة في سبيل المحافظة على الإيمان الأرثوذكسي. فقد نفاه الإمبراطور لاون الأول إلى جزيرة غاغرا حيث عاش هناك سبع سنوات، إلى أن أعاده الإمبراطور لاون الثاني إلى كرسيه بكرامة عظيمة.

وقضى بقية أيامه في تثبيت المؤمنين على الإيمان المستقيم، ثم تنيَّح بسلام، بعد أن جلس على الكرسي المرقسي إحدى وعشرين سنة وعشرة شهور.

الأنبا أغناطيوس يناقش ترتيبات الخدمة مع كهنة إيبارشية المحلة الكبرى

عقد مجمع كهنة إيبارشية المحلة الكبرى للأقباط الأرثوذكس، اجتماعهم الدوري في كنيسة السيدة العذراء بالمحلة الكبرى، بحضور نيافة الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة.

تضمن اللقاء بجانب القداس الإلهي كلمة ألقاها نيافة الأنبا أغناطيوس، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

الكنيسة تحيي تذكار نياحة تلميذ الأنبا شنودة رئيس المتوحدين

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تذكار نياحة القديس الأنبا ويصا تلميذ الأنبا شنودة رئيس المتوحدين.

قصة الأنبا ويصا تلميذ الأنبا شنودة

وُلِدَ الأنبا ويصا في مدينة أبصاي (أبصاي: هي المنشأة حاليًا إحدى مراكز محافظة سوهاج)، كان والده غنيًا محبًا للرحمة على المساكين وكان يطلب أن يرزقه الله ولدًا، فاستجاب الله طلبته فرزقه هذا القديس فأسماه ويصا.

لما أكمل ويصا خمس سنوات سلَّمه أبوه إلى معلم حكيم فتعلم القراءة والكتابة ودرس الكتاب المقدس وكتب البيعة وكان ينمو في النعمة والمعرفة ويتردد على الكنيسة للصلاة والعبادة.

ولما بلغ ويصا سن الشباب سلمه أبوه أرضًا ليزرعها فزرعها بساتين وكرومًا وزيتونًا، وكان يشتهي أن يلبس الإسكيم المقدس ويصير راهبًا وكان يصلي إلى الله كثيرًا لكي يدبر حياته كما يليق.