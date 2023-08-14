الإثنين 14 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

فوائد القرنفل، مسكن قوي ومقوي للمناعة ومهدئ للأعصاب

فوائد القرنفل، فيتو
فوائد القرنفل، فيتو

فوائد القرنفل، قد ترتبط مع البعض بتسكين آلام الأسنان، وكذلك عندما يذكر القرنفل نتذكر الشاي بالقرنفل، والذي يعد من أشهر أنواع الشاي، وقد لا يدرك الكثيرون فوائد القرنفل المتعددة، لمختلف أجهزة الجسم، والتي ترجع إلى ما يحتوي عليه القرنفل من مضادات اكسدة قوية، ومغذيات يحتاجها الجسم.

 

فوائد القرنفل للصحة

فوائد القرنفل للصحة

وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد القرنفل للصحة عديدة، وترجع إلى ما يحتوي عليه القرنفل من مغذيات عديدة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

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مضادات الأكسدة
يحتوي القرنفل على مجموعة من مضادات الأكسدة القوية، التي تساعد في علاج مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية المزمنة.
فتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في القرنفل في تقليل الإصابة بالأمراض المزمنة؛ مثل أمراض القلب والسرطان والسكري؛ القرنفل غني بالأوجينول، أحد مضادات الأكسدة الطبيعية، الذي يحارب الجذور الحرة 5 مرات أكثر من أي مضادات أكسدة أخرى. يوقف تلف الخلايا وبالتالي يمنع تطور أمراض متعددة.

 

يخفف الآلام والالتهابات
يتمتع القرنفل بخصائص مسكنة للآلام، ومضادة للالتهابات، مما يجعله علاجًا طبيعيًا ممتازًا لتسكين الآلام. سواء كنت تتعامل مع الصداع أو آلام الأسنان أو آلام العضلات، فإن كوبًا دافئًا من شاي القرنفل يمكن أن يوفر الراحة المهدئة ويساعد في تقليل الالتهاب.

 

تحسين صحة الكبد 
مركب الأوجينول الموجود بكثافة في القرنفل؛ هو مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات، يجعل القرنفل يعمل على تحسين صحة الكبد، ويقلل من خطر الإصابة بتليف الكبد وأمراض الكبد الدهنية، كذلك يساعد على تقوية صحة الكبد عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي

 

يدعم صحة الجهاز التنفسي
تناولك لشاي القرنفل، أو حتى استنشاق البخار المتصاعد منه؛ يساعد في علاج مشاكل الجهاز التنفسي، مثل السعال ونزلات البرد والربو، كما أنه طارد البلغم.

 

يخفف التوتر
تناول الشاي بالقرنفل له تأثير مهدئ على الجهاز العصبي، مما يساعد على تقليل التوتر والقلق والتعب.

 

يقلل من تقرحات المعدة
المركبات الموجودة في القرنفل يمكن أن تساعد في علاج قرحة المعدة، وهي تقرحات مؤلمة تتشكل في بطانة المعدة أو الاثني عشر أو المريء، والزيت العطري من القرنفل يزيد من إنتاج مخاط المعدة، والذي بدوره يعمل كحاجز ويساعد على منع تآكل بطانة المعدة من الأحماض الهضمية.

 

يقوي المناعة
مضادات الأكسدة الموجودة في القرنفل، تدعم جهاز المناعة، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض، فتناول شاي القرنفل بانتظام، يقوي جهاز المناعة،  للحفاظ على صحتك.

 

يحسن الدورة الدموية
يحتوي القرنفل على مركبات تحفز تدفق الدم وتحسن الدورة الدموية، فتناولك للشاي بالقرنفل، أو إضافة القرنفل لأكلاتك يعمل على تعزيز توصيل الأكسجين والمغذيات بشكل أفضل إلى مختلف أعضاء جسمك، وتحسين وظائفها.

 

طريقة عمل شاي القرنفل
 

شاي بالقرنفل

إليك وصفة سهلة وسريعة لعمل كوب لذيذ من الشاي بالقرنفل

المكونات:

2 كوب ماء
ملعقة كبيرة قرنفل
سكر او عسل للتحلية 
شرائح ليمون أو عسل (اختياري، لمزيد من النكهة)

الخطوات:

في قدر، يُغلى كوبان من الماء.
أضف ملعقة كبيرة من القرنفل إلى الماء المغلي.
اخفض الحرارة إلى درجة منخفضة واترك الشاي يغلي لمدة 5-7 دقائق للسماح للنكهات بالنقع.
ارفعي القدر عن النار واتركي الشاي ينقع لمدة 2-3 دقائق إضافية.
صفي الشاي لإزالة القرنفل واسكبه في فنجان الشاي أو الكوب المفضل لديك.

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