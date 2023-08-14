وفاة والدة المطرب أحمد شيبة بعد صراع مع المرض

توفيت منذ قليل، والدة الفنان الشعبي أحمد شيبة، داخل مستشفي “قصر الشفاء” بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعدما دخلت في وعكة صحية شديدة علي مدار شهر أغسطس الجاري.

وتستعد أسرة “شيبة” لإستخراج كافة تصريحات الدفن، في المدافن الخاصة بالأسرة في الإسكندرية.

وكانت تدهورت الحالة الصحية لوالدة الفنان الشعبي، أحمد شيبة، وذلك بعدما تعرضت لوعكة صحية.

وغاة والدة شيبة، فيتو

وكشف محمود نجل أحمد شيبة، في تصريحات مؤخرة، تفاصيل الحالة الصحية لجدته، مؤكدا أنها في حالة حرجة، وذلك بِنَاء على حديث الأطباء وأفراد الطاقم الطبي المختصين بمتابعة حالتها.

Advertisements

وقال محمود، إنه يتمنى الشفاء لوالدته، وطالب من جمهور والده ومحبي جدته الدعاء لها بالشفاء، للخروج من وعكتها الصحية سريعًا