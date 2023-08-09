وباء غامض قادم يهدد البشرية.. الصحة العالمية تحذر من جائحة أكس X.. المرض المجهول يثير رعب العالم ويحير العلماء

وباء أكس، انتاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والعالم حالى من القلق والخوف الشديد، بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية من الوباء المقبل، والذي تم إدراجه على قائمة الأوبئة العالمية، ويصفه البعض بالوباء القاتل.

منظمة الصحة العالمية تحذر من وباء غامض

وأثار وباء أكس المخاوف، بسبب الغموض الذي بدا واضحًا في إعلان منظمة الصحة العالمية عن الوباء المقبل على البشرية "أكس"، وخاصة أنه لم يُعلن عن ظهور وباء باسم "أكس X" في دول العالم بعد.

الغريب أن إعلان منظمة الصحة عن الوباء الجديد، أثار بعض العلماء حول العالم، محاولين تطوير لقاحات ضد الوباء المقبل، الذي أطلقوا عليه اسم "أكسX" الغامض.

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مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، فيتو

أما الباحثين فإنهم رجحوا أن يكون وباء "أكسX" القادم، هو مرض تنفسي ينتشر من خلال العدوى الفيروسية، خلال مدة حضانة الفيروس، أو عندما تكون الأعراض على المصاب خفيفة.

وأثار إعلان منظمة الصحة العالمية، عن الوباء المقبل (أكسX)، حالة من القلق والهلع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، في حين تساءل البعض عن كيفية معرفة منظمة الصحة بالوباء الجديد، الذي لم ينتشر بعد في العالم، في حين عبر آخرون عن مخاوفهم من إطلاق منظمة الصحة العالمية لتحذيراتها من وباء مقبل.

وباء أكس الغامض يثير المخاوف والقلق

وعلق طلال عبد الشكور على الوباء المقبل (أكس X) فقال: "صاروا يجهزوا اللقاح للمرض قبل أن ينتشر.. بعد لقاح كورونا، ما راح استخدم أي لقاح لهم، والحافظ الله تعالى..".

وباء أكس الغامض يهدد البشرية، فيتو

وقال أحمد: "بعد ما أدرجته منظمة الصحة العالمية على قائمة الأوبئة العالمية". "بدأ علماء بريطانيون في تطوير لقاحات ضد الجائحة المقبلة المرتقبة والناجمة عن "مرض إكس" الغامض"... إلى هنا إنتهى الخبر. وباء قادم إسمه X وتحويل إسم وشعار تويتر إلى X. إهداء إلى محبي نظرية المؤامرة".

وردت شروق قائلة: "انا قرأت من قبل في وباء بيطلع اسمه اكس بعدين تقولون مافي شي اسمه مؤامره!".

وباء أكس اجتاز مرحلة التحضير للإعلان العالمي

أما مافرسون ألان فعبر عن تشككه في الوباء أكس فقال: "لقد خدعتونا بالاجبار على تصديق كذبة وباء كورونا، لكنكم لن تجبرونا على تصديق اكاذيبكم القادمة واجندات وباء إكس، هذه المرة لن نخضع لاجندت شياطين العالم ولن نخضع للترهيب والتخويف، ولن نقبل اي نوع من اللقاحات القاتلة، ولن نخضع لاجندات الحجر الصحي الكاذبة، هذه المرة ستكون مواجهة".

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أما فهد الحميري فعبر عن مخاوفه قائلًا: "استعدوا للجحيم فيروس إكس القاتل. هذا الوباء اجتاز مرحلة التحضير لة من دعايات دولية لبث الرعب المطلوب والسؤال هل سيكون فعالا للوصول للمليار الذهبي.. لا نعلم مع انة سيكون وباء وحشي قاتل مخيف وسريع بعد التعديلات علي ما سبقة وجعلة عشر مرات أكثر تدميرًا".

وعلق ماهر أبو ناي فقال: "ناقصنا وباءات... وفرحان أوي على نفسك وانت مدير منظمة الصحة العالمية وبتقول كلام زي ده عيب عليك يا راجل بدل ما تقول كلام يطمن وانه احنا مستعدين لوباء اكس وعملناله حجات تقلل من انتشاره...".

مرض إكس يسبب وباءً أكثر فتكًا

وردت منى المصري فقالت: "ده استعداد لتطوير التكنولوجيا عشان اي وباء جديد وبما أن منعرفش الفيروس اللي جاي هو مين سموه أكس. مفيش مرض أسمه أكس استقطاع عنوان من اي حته ويعملو قصة...".

وقال عزت الصباغ: "تحافظ منظمة الصحة العالمية على قائمة "الأمراض ذات الأولوية" التي يمكن أن تتسبب في الوباء القاتل القادم. ومعظم الأمراض المدرجة في هذه القائمة معروفة لدينا بالفعل، بما في ذلك فيروس إيبولا ومتلازمة الجهاز التنفسي الحادة الشديدة (سارس) وفيروس زيكا، ولكن هناك تحذيرات بشأن وجود مسببات مجهولة حاليًا يمكن أن تسبب ما يعرف بـ "مرض إكس".

وعبر سليم جابر عن مخاوفه فقال: "الإعلان عن وباء "أكس" جاء بعد أيام قليلة من إعلان منظمة الصحة العالمية (WHO) أن "كوفيد-19" لم يعد يشكل طوارئ عالمية، مما يمثل نهاية رمزية للوباء الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 7 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم، يخشى الخبراء أن "مرض إكس" قد يسبب وباءً أكثر فتكًا."

عشرة فيروسات قاتلة تهدد البشرية

في حين قال الدكتور ماجد المصري "تستخدم منظمة الصحة العالمية مصطلح "مرض إكس" ككلمة بديلة لوصف مرض غير معروف للعلم الطبي يمكن أن يسبب عدوى للإنسان. ونظرًا لكونه عاملًا مرضيًا جديدًا- سواء كان فيروسًا أو بكتيريا أو فطرًا أو غير ذلك- فمن المرجح أن يكون هناك عدم وجود أو عدد قليل من اللقاحات أو العلاجات، إن وجدت. وتم استحداث مصطلح "مرض إكس" من قبل منظمة الصحة العالمية في عام 2018."

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وعبر أحمد العتاب عن قلقه فقال: "عشرة فيروسات قاتلة تهدد البشرية، أصدرتها منظمة الصحة العالمية في قائمتها السنوية لمسببات الأمراض القاتلة التي ينبغي على الباحثين تتبعها ودراستها بسرعة، لأنها تشكل أكبر تهديد "عاجل" للبشرية. وجاء في صدارة القائمة فيروسا إيبولا وزيكا اللذان تسببا بأوبئة فتاكة خلال السنوات الأربع الماضية، وسط مخاوف من احتمال عودتها للتفشي مرة أخرى."

وقال طارق عبد الجليل: "تضمنت القائمة أيضا فيروس "حمى القرم الكونغو النزفية" والذي تسبب في مقتل 40% من المصابين به، وتم رصده مؤخرا في أوغندا. ويشعر الخبراء بالقلق بشأن فيروس "ماربورغ" الذي يعتبر واحدا من أكثر مسببات الأمراض فتكا في الوجود".

تحذير منظمة الصحة العالمية من وباء أكس

وأكد صفي حليم أن قائمة الفيروسات القاتلة "تشمل "حمى لاسا" وفيروس "كورونا"، وفيروس متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد "سارس"، وفيروس "نيباه" وأيضا "حمى الوادي المتصدع". وللمرة الأولى على الإطلاق، ذكرت منظمة الصحة العالمية "المرض "إكس" (Disease X) الذي يعتبر وباءًا غير معروف للعلماء حاليا."

وعلق سلام السلطاني على تحذير منظمة الصحة العالمية من وباء أكس القادم، فقال: "حذر خبراء من أن الوباء القاتل الذي أطلق عليه العلماء اسم المرض" اكس" يمكن أن يقتل الملايين من الأصحاء في الارض في حال حاكى الأوبئة الماضية التي اجتاحت مناطق مختلفة من الأرض. ومن المحتمل أن يصبح هذا المرض، القاتل المنتشر القادم الذي يقضي على السكان في جميع أنحاء العالم، على الرغم من عدم وجوده حتى الآن."

وباء أكس الغامض، فيتو

وردت سها الجزيري فقالت: "الغريب أن العلماء يعملون على نحو يائس للتنبؤ بموعد وكيفية ظهور سلاسة عالية القوة من مسببات المرض، من أجل الاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها. وهناك مخاوف من تطور المرض من شكل متحور للإنفلونزا، ما يجعل الأصحاء أكثر عرضة للخطر، وكان الحال كذلك عند انتشار الإنفلونزا الإسبانية المدمرة في عام 1918، عندما شكّل الأفراد الأصغر سنًا والأكثر صحة معظم الخسائر في الأرواح".

وقال عصام أحمد العبيدي " منظمة الصحة العالمية تحذر أن الوباء القادم قد يحدث قريبا، وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، على الدول الاستعداد لوباء مقبل محتمل، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة التابعة للأمم المتحدة. وقال في خطاب للدول الأعضاء بالمنظمة: "لا يمكننا تأجيل هذا"، محذرا من أن الوباء القادم "من المرجح أن يحدث قريبا".

تطوير لقاحات لجائحة أكس القادمة

وقال أيمن مدين "ما شاء الله بدأوا فى تطوير لقاحات للجائحة المقبلة الناتجةعن مرض (مستر إكس) بمختبرات شديدة الحراسة أحسن الوباء يهرب، طبعا لما ينتشر هيكونوا صنعوا اللقاح ويقبضوا وتخف حدة الأزمة الإقتصادية اللى بيعانوا منها منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية اللى خلصت على كورونا فجأة. الحرب البيولوجية كل شئ من أجل الوصول للمليار الذهبى ولا مانع من حصد المليارات على حساب الشعوب".

مخاوف من المرض الغامض أكس، فيتو

جدير بالذكر أن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، حذر من خطر ظهور متحور آخر أو وباء "أكس"، الذي يتسبب في اندلاع موجات جديدة من الوباء المقبل الذي يسبب الوفاة، حيث قال أدهانوم: "لا يزال خطر ظهور عامل ممرض آخر، مع إمكانات أن يكون أشد فتكا".

تحذيرات تيدروس أدهانون بشأن الاستعداد للوباء القادم، أثارت ‏مخاوف العلماء، وبدأ علماء بريطانيون، ما يقارب 200 عالم، في العمل على تطوير لقاحات ضد الجائحة المرتقبة، والتي يسببها وباء "إكس" الغامض.

جدير بالذكر أن بعض العلماء أوضحوا، سابقًا، أن وباء أكس يمكن أن يتطور مع تحور فيروسات الإنفلونزا، مثل التحور الذي أدى إلى ظهور الحصبة الإسبانية الفتاكة، التي قضت على ما يقرب من 25 مليون شخص مع بداية القرن العشرين.

الوباء المجهول أكس يحير العلماء

وأكد العلماء أن وباء أكس هو مرض مجهول محير، وقد يتسبب بجائحة "قاتلة"، فمصطلح "أكس" يشير إلى مرض وبائي يهدد البشر ومجهول حتى الآن، ما يعني تهديدًا مستقبليًا محتملًا، وتستخدم منظمة الصحة العالمية عادة اسم "المرض X"، في وصف مرض غير معروف للعلوم الطبية ويسبب عدوى للبشرية.

ووفقًا للعلماء فإن وباء "أكس" من المحتمل أن يكون إما مرض من صنع الإنسان نتيجة تطويره سلاحًا بيولوجيًا، وسيكون خطيرًا جدًا لأن البشر لن يكونوا قادرين على المقاومة، ما يعني سرعة انتشاره في العالم.

أما الاحتمال الثاني فقد يكون بكتيريا أو فيروس موجود حاليًا في الطبيعة، ويمر بطفرة جينية تجعله خطيرًا وسهل الانتقال وقاتلًا، مثل الإنفلونزا الإسبانية، أو فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب "الإيدز".

والاحتمال الثالث أن يكون "أكس" مرض يصيب الحيوانات، ولكنه يتحور ليصبح قادرًا على الانتقال للبشر بسهولة، مثل إنفلونزا الطيور.

ورجح الباحثين أن وباء "أكس" القادم، هو مرض تنفسي ينتشر بفيروس معدٍ خلال مدة الحضانة أو عندما تكون الأعراض على المصاب خفيفة، وذلك ما أكده خبير الأمراض المعدية أنتوني لوكيت، حسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.