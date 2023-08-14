الإثنين 14 أغسطس 2023
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خارج الحدود

سفير الأردن في مصر يكشف لـ"فيتو" أهداف قمة العلمين واجتماع لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا

السفير الأردني، أمجد
السفير الأردني، أمجد العضايلة، فيتو

قال سفير الأردن في مصر، السفير أمجد العضايلة، إن القمة الثلاثية التي انعقدت في مدينة العلمين المصرية، تعتبر آلية دائمة منذ فترة طويلة وسبق عقدها في مدينتي العقبة وشرم الشيخ، إضافة إلى لقاءات مع المسئولين الإسرائيليين والتأكيد على أهمية حل الدولتين ضمن قرارات الشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطين الناجزة على حدود 67.

السفير الأردني يشيد بمخرجات قمة العلمين لصالح فلسطين

وأضاف السفير الأردني، أمجد العضايلة، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني، يتحرك بشكل متواصل خلال لقاءاته العربية والدولية ومع الشركاء الدوليين بهدف الوصول لتسوية عادلة ترضي حقوق الشعب الفلسطيني.

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قمة العلمين، فيتو

وشهدت مدينة العلمين، اليوم، قمة ثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس دولة فلسطين محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، هدفت إلى بحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وسبل مواجهة ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ووقف إجراءاتها أحادية الجانب، وجهود كسر الجمود في عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين.

اجتماع لجنة الاتصال العربية الخاصة بـ سوريا

من جهة أخرى وعلى صعيد الحراك الدبلوماسي الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، لحل الأزمات العالقة، من المقرر أن يعقد يوم غد الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا، بين وزراء خارجية مصر والأردن وسوريا والعراق ولبنان، من أجل دعم الملف السوري.

اجتماع لجنة الاتصال العربي، فيتو

وفي هذا الشأن قال السفير العضايلة لـ"فيتو": إن هذا الاجتماع للجنة الاتصال السورية هو الأول من نوعه وهو بداية لتحركات قادمة وسيكون هناك نقاش مع الوزير السوري فيصل المقداد، حول كل التطورات لأن لدينا حرصا كبيرا ومعنا كل من مصر والعراق ولبنان والسعودية، فالأزمة السورية استمرت 12 عاما دون وجود أي أفق للحل ونحن نؤكد على وحدة الأراضي السورية، والحل السلمي وعودة اللاجئين، وخاصة أن البلاد تحتضن نحو مليون و400 مواطن سوري. 

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وأضاف السفير الأردني، أن لجنة الاتصال الوزارية تنسق دائما مع الأمم المتحدة وفق ما تم إعلانه عقب عودة سوريا لشغل مقعدها فى جامعة الدول العربية (خطوة – مقابل خطوة).

بيان القمة العربية الأخيرة، فيتو

وأكد السفير العضايلة: إن التنسيق يتم في كل التطورات الخاصة بتسوية الأزمة السورية.

أمجد العضايلة يؤكد مناقشة ملف تهريب المخدرات مع المقداد 

وكشف السفير الأردني، عن اجتماع ثان للجنة الاتصال الوزارية العربية مع وزير خارجية سوريا، فيصل المقداد، لمناقشة أزمة تهريب المخدرات وطرح من جانب كل من الأردن والعراق، في ظل استمرار انتشار هذا الموضوع ومن ثم التنسيق مع دمشق لإنهاء هذه المشكلة.

 

بعد ثلاثة أشهر من تشكيلها تستضيف القاهرة الاجتماع الأول لـ"لجنة الاتصال الوزارية العربية" الخاصة بمواصلة الحوار مع النظام السوري.

خلال الأشهر الثلاثة الماضية من الانفتاح العربي على النظام السوري لم تشهد أي خطوات على صعيد القضايا التي رسمت مسار العلاقة المستجدة للعواصم العربية مع دمشق، وفي مقدمتها "تهريب المخدرات وحبوب الكبتاجون"، وضرورة عودة اللاجئين.

مصدر لـ فيتو: قمة العلمين الثلاثية هدفها ترتيب الأوراق والمواقف للضغط حال عودة المفاوضات

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