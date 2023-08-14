الإثنين 14 أغسطس 2023
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خارج الحدود

اتفاق بقمة العلمين الثلاثية على تحرك عربي جديد لملف فلسطين في الأمم المتحدة

قمة العلمين الثلاثية،
قمة العلمين الثلاثية، فيتو

شهدت مدينة العلمين اليوم الاثنين، قمة ثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس دولة فلسطين محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وبحث القادة الثلاثة آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وسبل مواجهة برنامج وممارسات الحكومة الإسرائيلية ووقف إجراءاتها أحادية الجانب، وجهود كسر الجمود في عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية.

قمة العلمين الثلاثية تطالب بإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني

وهدفت القمة الثلاثية فى العلمين، تنسيق المواقف لحشد الدعم الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته بعاصمتها القدس الشرقية.

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قمة العلمين، فيتو

وتم التأكيد خلال قمة العلمين الثلاثية، على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدان الثلاثة وشعوبها، ويخدم القضايا العربية.

الرئيس عباس يثمن جهود مصر والأردن في دعم فلسطين

من جانبه أعرب الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن، عن تقدير فلسطين قيادة وشعبا للجهود الحثيثة التي تبذلها مصر والأردن فيما ذكرت مصادر القمة أنها تأتي تجسيدا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات كافة ولتوحيد الرؤى للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية.

قمة العلمين، فيتو

كما سيتم تحريك مبادرة السلام العربية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، وكذلك الحصول على دعم دولي للملف الفلسطيني في كل الاتجاهات والعمل على تسوية سياسية تؤدي إلى إقامة دولة فلسطين وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية وإنهاء أقدم صراع واحتلال في التاريخ.

قمة العلمين الثلاثية شهدت استعراض قضايا إقليمية

بدوره أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الرئيس السيسي والعاهل الأردني عقدا جلسة مباحثات أعربا خلالها عن ارتياحهما لمستوى العلاقات المتميز بين مصر والأردن، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة، معربين عن التطلع لتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري.

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البيان الختامي للقمة المصرية الأردنية الفلسطينية في العلمين 

شهد اللقاء استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، في ضوء دور الدولتين الذي يهدف إلى تدعيم أسس الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة وعلى المستوى الدولي، وتطرقت المباحثات كذلك إلى تطورات القضية الفلسطينية، حيث تم التوافق على تعزيز جهود مصر والأردن نحو تقديم الدعم الكامل للأشقاء في فلسطين، ومن أجل العمل على إحياء عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

 

كما اتفق مع الرئيس الفلسطينى على استكمال مراحل انهاء الانقسام والتوصل إلى توافق شامل مع القوى السياسية فى الداخل والخارج.

قمة مصرية أردنية فلسطينية بمدينة العلمين الجديدة اليوم

قمة العلمين الثلاثية، خبير يتحدث لـ "فيتو" عن أهداف مباحثات الرئيس وملك الأردن وأبو مازن

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