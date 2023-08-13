الأحد 13 أغسطس 2023
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أخبار مصر

محمود عباس يصل مصر اليوم للمشاركة في قمة مصرية أردنية فلسطينية بمدينة العلمين الجديدة

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس فلسطين.فيتو

يصل محمود عباس رئيس فلسطين اليوم الأحد إلى مصر في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية بمدينة العلمين الجديدة.

وتأتي القمة الثلاثية التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مدينة العلمين الجديدة تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية ولتوحيد الرؤى للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية.

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ومن المقرر أن يبحث القادة الثلاثة آخر مستجدات القضية الفلسطينية وتنسيق المواقف لحشد الدعم الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته بعاصمتها القدس الشرقية.

من جهته، أعرب سفير فلسطين بالقاهرة دياب اللوح عن شكره لجهود الشقيقة الكبرى مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستضافة هذه القمة، ومساعيها المقدرة لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة على درب الحرية والاستقلال.

كما أعرب اللوح عن تقدير فلسطين قيادة وشعبا للجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني دفاعا عن القدس ومقدساتها.


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رئيس فلسطين محمود عباس الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي

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