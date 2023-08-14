بدء خدمات عيادة الجلوكوما بمستشفى رمد بنها

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية بدء خدمات عيادة «الجلوكوما» ضمن الخدمات المقدمة بمستشفى رمد بنها والتي تأتي في ضوء توجهات وزارة الصحة المصرية وفي إطار خطط تطوير المستشفيات وأقسامها المختلفة.

وأوضح الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إن عيادة «الجلوكوما» الجديدة تقدم عدة خدمات متعددة ضمن الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين من خلال مستشفي الرمد ببنها مشيرا لن خدمات العيادة كالتالي:

- فحص زاوية العين بالعدسة الثلاثية

- قياس ضغط العين وفحص قاع العين

- تقديم قطرات المياه الزرقاء بالمجان وعلى نفقة الدولة.

وأعلن عبد المقصود أن مواعيد العمل بعيادة «الجلوكوما» الجديدة بمستشفي الرمد ببنها يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع من التاسعة صباحا ًحتي الثانية ظهرًا برعاية الدكتور محمد السعيد مدير المستشفى، والطبيبة المسئولة غادة الشربيني.

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