الإثنين 14 أغسطس 2023
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محافظات

السجن 5 سنوات لخمسة متهمين لسرقة المواطنين بالإكراه في القليوبية

محكمة جنايات بنها،
محكمة جنايات بنها، فيتو

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وخالد علي إبراهيم علي، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لـ 5 متهمين، كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

 

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وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3605 لسنة 2023 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 190 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "أحمد ر س"، 20 سنة، عامل، و"سعيد ر س"، 18 سنة، طالب، و"عباس أ ع"، 18 سنة، عامل مطبعة، و"عبد الحميد ص ع"، 19 سنة، سمكري، و"إبراهيم ح س"، 19 سنة، صنايعي ألمويتال، وجميعهم مقيمين دائرة مركز طوخ، سرقوا المبلغ النقدي المبين وصفا وقدرا بالأوراق من المجني عليه "علاء ف ع"، والمملوك للمجني عليه "محيى الدين ع ع"، وذلك بالطريق العام ليلا، وبطريق الإكراه الواقع على المجني عليه.

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وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين استوقفوا المجني عليه ليلا بالطريق العام، وتعدوا عليه بالضرب مستخدمين أدوات "عصى وشوم"، محدثين إصابته الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة، مما أدى إلى فقد وعيه مما شل مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المبلغ النقدي بحوزته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 

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