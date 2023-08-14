أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 177 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 177، الصادر في 14 أغسطس 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الإنتاج الحربي، ومحافظة الجيزة، ومحافظة الإسماعيلية، ومحافظة الدقهلية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة الدواء المصرية.

وجاءت أهم القرارات الحكومية اليوم كالتالي:

-قرار وزارة التجارة والصناعة رقم ٢٦٨ لسنة ٢٠٢٣، تشكل الأمانة الفنية للجنة تفـضيل المنتجات الـصناعية المصرية برئاسة دعــاء السيد عبد المحسن سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

-وقرار وزارة الإنتاج الحربى الهيئة القومية للإنتاج الحربى، قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة حلوان لمحركات الديزل (م/٩٠٩) لتعديل رأس مال الشركة فى ٣٠/٦/٢٠٢٢.



-قرار محافظة الجيزة إدارة الفتوى والتشريع رقم ٩٥٠ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد مشروع تعديل تقسيم مدينة الأوقاف وذلك بـضم القطعـة ١٨٠، تقسيم إلى القطعة ١٨١ تقسيم بحوض مدينة الأوقاف رقم (١ (تقسيم جمعية الأوقاف، بولاق الدكرور محافظة الجيزة والتعامل عليها كقطعة واحدة طبقًا للعقـد المـشهر.

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قرارات الإسماعيلية وهيئة الدواء

-قرار محافظة الإسماعيلية رقم ٤٧٦ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد مشروعات التقسيم المقدمة من الجمعيـة التعاونيـة للبناء والإسكان لأعضاء جمعية السبع آبار الشرقية لتنمية المجتمع.



-قرار محافظة الدقهلية رقـم ٥٥٦ لسنة ٢٠٢٣، بتُعديل المخططات التفصيلية لقريـة البـشنينى- مركز السنبلاوين.



-قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٧٣٧ لسنة ٢٠٢٣، بشأن تعديل المادتين رقمى (٥/٧، ١١/٢ ) من النظام الأساسي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.



- قرار هيئة الدواء المصرية ونصت المادة الأولى لقرار هيئة الدواء رقم ٤٧٦ لسنة ٢٠٢٣،على أن تضاف مـادة كاریزوبرودول، وأملاحهـا، ونظائرهـا، واسـتراتها، وإيثراتهـا، وأملاح نظائرها، واستراتها، ومستحضراتها، أينما وجدت إلى الفقرة (د) من الجدول رقم (٣ ) الملحق بقانون مكافحة المخـدرات المـصري رقـم (١٨٢) لـسنة ١٩٦٠، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.



-قرار هيئة الدواء المصرية رقم ٤٧٧ لسنة ٢٠٢٣، فنص على إضافة مادة تراى زولو بنزودیازبین Triazolobenzodiazepine، والمواد المشتقة منھا، وأملاحهـا، ونظائرهـا، واسـتراتها، وإيثراتهـا، وأملاح نظائرها، واستراتها، ومستحـضراتها، أينمـا وجـدت إلـى الفقـرة (د) مـن الجدول رقـم (٣) الملحــق بقــانون مكافحــة المخــدرات المــصرى رقــم ١٨٢ لــسنة ١٩٦٠، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.