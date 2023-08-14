الإثنين 14 أغسطس 2023
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

إدراج عقارين جديدين على جدول المواد المخدرة

رئيس هيئة الدواء
رئيس هيئة الدواء الدكتور تامر عصام، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 177، الصادر في 14 أغسطس 2023، قرار هيئة الدواء المصرية بإدراج  عقارين جديدين بينهما دواء مسكن لآلام العضلات في جدول المواد المخدرة.


ونشرت جريدة الوقائع المصرية قرارين لهيئة الدواء المصرية بشأن إدراج دواء كاریزوبرودول، الذي يستخدم كمسكن للآلام العضلية، في جدول المواد المخدرة.


ونصت المادة الأولى لقرار هيئة الدواء رقم ٤٧٦ لسنة ٢٠٢٣،على أن تضاف مـادة كاریزوبرودول، وأملاحهـا، ونظائرهـا، واسـتراتها، وإيثراتهـا، وأملاح نظائرها، واستراتها، ومستحضراتها، أينما وجدت إلى الفقرة (د) من الجدول رقم (٣ ) الملحق بقانون مكافحة المخـدرات المـصرى رقـم (١٨٢) لـسنة ١٩٦٠، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.


الجدير بالذكر أن دواء كاريزوبرودول يستخدم لإرخاء بعض عضلات الجسم، مما يؤدي إلى تخفيف الألم الناتج من انقباض تلك العضلات، ويعمل على الجهاز العصبي المركزي مباشرة، فهو مسكن للآلام العضلية.


ويمكن لدواء كاريزوبرودول أن يسبب بعض المضاعفات ومنها النعاس والدوخة والصداع, والغثيان والقيء، ونقص ضغط الدم، والإغماء، وتسرع نبضات القلب، والتهيج والاكتئاب والحساسية. 

 

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-أما قرار هيئة الدواء المصرية رقم ٤٧٧ لسنة ٢٠٢٣، فنص على إضافة مادة تراى زولو بنزودیازبین Triazolobenzodiazepine، والمواد المشتقة منھا، وأملاحهـا، ونظائرهـا، واسـتراتها، وإيثراتهـا، وأملاح نظائرها، واستراتها، ومستحـضراتها، أينمـا وجـدت إلـى الفقـرة (د) مـن الجدول رقـم (٣) الملحــق بقــانون مكافحــة المخــدرات المــصرى رقــم ١٨٢ لــسنة ١٩٦٠، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

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