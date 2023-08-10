الخميس 10 أغسطس 2023
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 174 بجريدة الوقائع المصرية

وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 174، الصادر في 10 أغسطس 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزهم قرارات وزارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة.
-قرار وزارة الداخلية رقم 1235 لسنة 2023، بشأن رد الجنسية المصرية لكلٍّ من الاثني عشر شخصًا المدرجـة أسـماؤهم بالبيان (أولهم السيد السيد حسن- وآخرهم ماجدة رمضان جابر).
-وقرار وزارة الداخلية رقم 1236 لسنة 2023، بالأذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهـم وائل أحمد محمود سليمان- وآخرهم وليد عباس حسن أحمد عثمان) المدرجة أسماؤهم بالبيان، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
-وقرار وزارة الداخلية رقم 1265 لسنة 2023، بالأذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهـم يوسـف طـارق أحمد حسن رضوان- وآخرهم مـصطفى حـسن مـصطفى أحمـد الجنـدي) المدرجة أسماؤهم بالبيان، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
-وقرار وزارة الداخلية رقم 1266 لسنة 2023، بالأذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهـم عبـد الـرحمن محمد إبراهيم مصطفى الحسانين،  وآخرهم كريم محمـد عبـد الحـافظ قاسـم) المدرجة أسماؤهم بالبيان، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
-وقرار وزارة الداخلية رقم 1267 لسنة 2023، بالأذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهـم محمـود عـلاء محمود إبراهيم، وآخرهم أحمد سيد محمود سيد مصطفى) المدرجة أسماؤهم بالبيان، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

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قرار وزارة التجارة والصناعة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رقم ١١٢٥ لسنة ٢٠٢٣، بشأن المنتجين المستوفيين لقواعد الاكتفاء بالفحص الظاهري للرسائل المستوردة من السلع الصناعية غير الغذائية.  

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