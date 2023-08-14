قبل الختام، مشاهد مميزة في الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي المسرح (صور)

ساعات قليلة تفصلنا عن حفل ختام الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، حيث يقام حفل الختام في تمام التاسعة مساء اليوم الإثنين على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وتصدر خلال الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح هذا العام، عدد من المشاهد التي ميزتها عن الدورات السابقة، وهي كالتالي:

حجز إلكتروني لأول مرة

وشهدت دورة المهرجان هذا العام، تطبيق الحجز الإلكتروني لتذاكر العروض المسرحية المشاركة بالمهرجان، حيث ساهم ذلك في تخفيف التكدس الجماهيري أمام شباك التذاكر بالمسارح قبل العروض.

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مسارح كاملة العدد

وفي أجواء مميزة، رفعت المسارح المستضيفة عروض المهرجان القومي للمسرح هذا العام شعار "كامل العدد"، وحرص الجمهور من مختلف الفئات والأعمار على حضور عروض المهرجان المتنوعة.

ندوات وحفلات توقيع بحضور النجوم

وضمن البرنامج الفكري، أقام المهرجان هذا العام مجموعة من الندوات وحفلات التوقيع شهدت حضور المكرمون ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة، وحظيت الندوات أيضا بحضور مميز سواء على مستوى النقاد والمسرحيين أو الصحفيين.

مغامرات جيمو لدعم ذوي القدرات

وفي لفتة طيبة من إدارة المهرجان القومي للمسرح، كرم الفنان محمد رياض رئيس المهرجان صناع العمل المسرحي المتميز "مغامرات چيمو" لذوي القدرات الخاصة، ومنحهم شهادات مشاركة وتقدير.

المهرجان القومي للمسرح المصري

وأقيم المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وحملت الدورة اسم الزعيم عادل إمام.

وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كل من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".

عروض المهرجان القومي للمسرح

وتنافس في مسابقة العروض المسرحية هذا العام (37) عرضا من الجهات والهيئات المختلفة التي أنتجت عروضها وقدمتها خلال عام مضي، وجاءت قائمة العروض المشاركة كالتالي: من الفرق المستقلة والحرة شارك (5) عروض، وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والمسرح الخاص والجامعي( 5 ) عروض، وشارك البيت الفني للمسرح بـ6 عروض

كما شاركت دار الأوبرا المصرية بعرض واحد، وتشارك أكاديمية الفنون، بـ3 عروض، وشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين، أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فشاركت في المهرجان بـ6 عروض، وشارك صندوق التنمية الثقافية بـ4 عروض.

أما وزارة الشباب والرياضة فشاركت بعرضين، وشارك البنك الأهلي بعرض واحد، وشركة الشرقية للدخان بعرض أيضا، وشركة كينج توت بعرض ممثلة لمسرح القطاع الخاص.