الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

ماهاجوني، أوبرا "بريخت" تنير ليالي المهرجان القومي للمسرح بأكاديمية الفنون (صور)

مسرحية ماهاجوني،
مسرحية ماهاجوني، فيتو

قدم المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، مساء اليوم الإثنين، العرض المسرحي "ماهاجوني" وذلك على خشبة مسرح معهد الفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالهرم. 

 

ويأتي ذلك ضمن مشاركة أكاديمية الفنون في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، والتي تستمر حتى يوم 14 أغسطس الجاري، وتحمل اسم الزعيم عادل إمام. 

مسرحية ماهاجوني 

ومسرحية ماهاجوني من إخراج مصطفى عامر، ومأخوذة عن نص "أوبرا ماهاجوني" وهي مسرحية قصيرة للكاتب الألماني برتولد بريخت. 

 

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المهرجان القومي للمسرح 

ويقام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وتحمل اسم الزعيم عادل إمام.

وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كل من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".

عروض المهرجان القومي للمسرح 

ويتنافس في مسابقة العروض المسرحية هذا العام (37) عرضا من الجهات والهيئات المختلفة التي أنتجت عروضها وقدمتها خلال عام مضي، وجاءت قائمة العروض المشاركة كالتالي: من الفرق المستقلة والحرة يشارك (5) عروض، وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والمسرح الخاص والجامعي( 5 ) عروض، ويشارك البيت الفني للمسرح بـ6 عروض.

كما تشارك دار الأوبرا المصرية بعرض واحد، وتشارك أكاديمية الفنون، بـ3 عروض، ويشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين، أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فتشارك في المهرجان بـ6 عروض، ويشارك صندوق التنمية الثقافية بـ4 عروض.

 

أما وزارة الشباب والرياضة تشارك بعرضين، ويشارك البنك الأهلي بعرض واحد، وشركة الشرقية للدخان تشارك بعرض أيضا، وتشارك شركة كينج توت بعرض ممثلة لمسرح القطاع الخاص. 

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