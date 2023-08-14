الإثنين 14 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

الليلة، حفل ختام وإعلان الفائزين بجوائز المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ 16

المهرجان القومي للمسرح،
المهرجان القومي للمسرح، فيتو

يقام في تمام التاسعة من مساء اليوم الاثنين الموافق 14 أغسطس الجاري، حفل ختام وإعلان الفائزين بجوائز الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية. 

ويشهد الحفل حضور العديد من الفنانين والشخصيات العامة والنقاد والمسرحيين، حيث من المقرر أن يبدأ استقبال ضيوف حفل ختام المهرجان على الريد كاربت في تمام الثامنة مساء. 

المهرجان القومي للمسرح المصري 

وأقيم المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وحملت الدورة اسم الزعيم عادل إمام.

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وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كلا من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".

 

عروض المهرجان القومي للمسرح 

وتنافس في مسابقة العروض المسرحية هذا العام (37) عرضا من الجهات والهيئات المختلفة التي أنتجت عروضها وقدمتها خلال عام مضي، وجاءت قائمة العروض المشاركة كالتالي: من الفرق المستقلة والحرة شارك (5) عروض، وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والمسرح الخاص والجامعي( 5 ) عروض، وشارك البيت الفني للمسرح بـ6 عروض

 

كما شاركت دار الأوبرا المصرية بعرض واحد، وتشارك أكاديمية الفنون، بـ3 عروض، وشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين، أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فشاركت في المهرجان بـ6 عروض، وشارك صندوق التنمية الثقافية بـ4 عروض.

 

أما وزارة الشباب والرياضة فشاركت بعرضين، وشارك البنك الأهلي بعرض واحد، وشركة الشرقية للدخان بعرض أيضا، وشركة كينج توت بعرض ممثلة لمسرح القطاع الخاص.

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