السبت 12 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع سعر 5 أنواع في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم،
أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت  أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم السبت 12 أغسطس 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق. 

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة السبت 12 أغسطس 2023، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق. 

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم السبت

 وسجلت  أسعار الخضار في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم السبت، تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح  سعر كيلو البطاطس من 7.5 إلى 9.5 جنيه، سعر كيلو البصل من 13 إلى 16 جنيهًا، سعر كيلو الطماطم من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، الكوسة من سعر 7 إلى 9 جنيهات. 

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وبلغ سعركيلو جزر بدون عروش سعر من 7 إلى 10 جنيهات، الفاصوليا من 16 إلى 20 جنيهًا، خس كابوتشي من 3 إلى 4 جنيهات،  باذنجان بلدي من 5.5 إلى 7 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، باذنجان رومي من 5 إلى 7 جنيهات، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، باذنجان أبيض من 6 إلى 8 جنيهات، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق. 

وتراوح سعر فلفل حامي بلدي من 4 إلى 9 جنيهات، فلفل حامي صوب ما بين 6 إلى 9 جنيهات، فلفل رومي صوب من 7 إلى 11 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، فلفل رومي بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 15 إلى 25 جنيهًا.

وبلغ سعرالبطاطا سعر من 5 إلى 8 جنيهات، كيلو الثوم من 24 إلى 30 جنيهًا، الملوخية من 3 إلى 5 جنيهات، خيار بلدي من 5 إلى 9 جنيهات، البامية من 25 إلى 30 جنيهًا، خيار صوب من 7 إلى 12 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق،  قرع عسل سعر  من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه. 

وتراوح سعر ليمون أضاليا من 4 إلى 7 جنيهات، خس مر بنحو 3 جنيهات،  كيلو شبت من 60 إلى 80 جنيهًا، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، الليمون بلدي من 6 إلى 20 جنيها، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، قلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، قثاء من 2.5 إلى 4.5 جنيه. 

 وبلغ سعر كرفس نحو 12 جنيهًا،  نعناع نحو 7.5 جنيه، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، كرتونة تحتوي على 2 كيلو عيش غراب بـ 80 جنيهًا، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، كرنب أحمر بـ 6.5 جنيه. 

وسجل سعر كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، كيلو بقدونس سعر من 60 إلى 80 جنيهًا، كيلو كسبرة من 60 إلى 80 جنيهًا، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، بروكلي من 5 إلى 8 جنيهات، سلق سعر 7.5 جنيه، كرنب سلاطة بـ 8 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو جرجير من 60 إلى 80 جنيهًا، خس من 3 إلى 4 جنيهات، البنجر  من 2 إلى 4 جنيهات،  فجل صيني بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، فينوكيا بسعر من 3 إلى 4 جنيهات.

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أسعار الخضراوات اليوم السبت 12-8-2023 في الدقهلية

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نقيب الفلاحين: توقعات بارتفاع أسعار الطماطم لهذه الأسباب

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