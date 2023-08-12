السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

أسعار الخضراوات اليوم السبت 12-8-2023 في الدقهلية

أسعار الخضراوات اليوم،فيتو
أسعار الخضراوات اليوم،فيتو

تحرص “فيتو” على تقديم أسعار الخضراوات بأسواق الدقهلية، وذلك حسب آخر الأسعار المتداولة اليوم السبت، بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة.  

أسعار الخضراوات 

سجلت أسعار الخضراوات التالي:

الخيار البلدي من 17 إلى 20 جنيها.
الطماطم من 10 إلى 15 جنيها.
البطاطس من 12 إلى 15 جنيها.
البصل من من 12 إلى 20 جنيها.

الكوسة من 12 إلى 20 جنيها. 
الجزر من 8 إلى 12 جنيها. 
الكرنب 10 إلى 15 جنيها.
الليمون 20 إلى 30 جنيها.
البسلة 20 إلى 40 جنيها.

Advertisements

البامية بلغت 25 إلى 40 جنيها.
الباذنجان الرومي من 5 إلى 8 جنيهات.
الباذنجان الطويل الأسود من 8 إلى 10 جنيهات.

أسعار ورق العنب

وسعر كيلو ورق العنب البلدي يتراوح بين 20- 70 جنيهًا.
سعر كيلو ورق العنب البناتى يتراوح بين 30 - 40 جنيهًا.

أسعار الفلفل

 سعر كيلو الفول الأخضر يتراوح بين 5-10 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي من من 10 إلى 15 جنيها.
الفلفل الرومي الألوان 35 إلى 45 جنيهًا. 
الفلفل الحامي البلدي 10 إلى 20 جنيها.

أسعار الخضراوات بالدقهلية 

وسجل سعر البطاطس من 10 إلى 12 جنيها للكيلو الواحد، وسعر الباذنجان الرومي من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو والبصل من 12 إلى 20 جنيها.

واستقر سعر الجزر من 8 إلى 12 جنيها، وجاء ذلك وفق رصد ومتابعة آخر أسعار الخضروات بأحد أسواق محافظة الدقهلية.

مقتل طفل على يد والدته انتقاما من أسرة زوجها في الدقهلية

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 10-8-2023 في الدقهلية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الباذنجان الرومي اسواق الدقهلية اسعار الخضراوات اليوم اسعار الخضراوات أسعار ورق العنب الخضراوات اليوم الخيار البلدي الكوسة الفلفل الرومي البلدي الفلفل الرومي سعر كيلو ورق العنب محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

المتهمة بقتل طفلها في الدقهلية تكشف تفاصيل صادمة عن تنفيذ الجريمة

أسعار الفاكهة اليوم الاربعاء 9-8-2023 في الدقهلية

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 9-8-2023 في الدقهلية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب تقفز 57 جنيهًا خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت

سعر جرام الذهب اليوم السبت، مؤشر الذهب عالميا 12-8-2023

نجوم الفن في حفل جومانا مراد في الساحل الشمالي (صور)

مجلس الزمالك يقرر إسناد ملف كرة القدم لـ جمال عبد الحميد

أخبار مصر: قرار بشأن فواتير الكهرباء، مهمة لـ شيكابالا بأمر مرتضى، انهيار مسجد بنيجيريا، بشرى عن أسعار الأجهزة الكهربائية

مصرع شخصين دهستهما سيارة أثناء تقديمهما المساعدة لسائق تعطلت مركبته بطريق إسكندرية الصحراوي

إيرادات السينما الجمعة، محمد هنيدي في المقدمة ومحمود حميدة يحقق رقما صادما

هاري كين ضمن قائمة بايرن ميونخ لمواجهة لايبزيج في السوبر الألماني الليلة

Advertisements

منوعات

المزيد

امرأة تدخل موسوعة جينيس بأطول لحية في العالم

طفل يعثر على قطعة نقود عمرها 1800 عام

اختفاء الأسفلت بعد انتهاء قمة "الناتو" يثير الجدل في فيلنيوس (صور)

لاعب كمال أجسام يقتل زوجته أمام طفلتهما ويتخلص من حياته في بث مباشر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 12-8-2023

سعر الريال السعودي اليوم السبت 12-8-2023 في مصر

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 12-8-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم السبت 12-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

الصحافة أنقذتها من أبوها.. ومصطفى أمين اتهمها بقتل كامل الشناوي.. حكايات مثيرة من حياة "الخجولة" نجاة الصغيرة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباس شومان: الفاسخ للخطبة ليس له الحق في استرداد هداياه

شروطه وحكمه.. كل ما تريد معرفته عن الفتح على الإمام في الصلاة وضوابطه

تفسير حلم الكي بالنار في المنام وعلاقته بالغيبة والنميمة ومنع الزكاة

المزيد
الجريدة الرسمية