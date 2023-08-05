180 ألف جنيه زيادة أسعار سيارات رينو بعد زيادة الفائدة بـ أغسطس

سيارات رينو، شهدت أسعار سيارات رينو تغييرات جديدة فى أسعار سيارتها بالتزامن مع زيادة سعر الفائدة بنسبة تصل نحو 1% مما أدى إلى تغير فى أسعار العديد من السيارات الجديدة داخل السوق المصرى خلال الفترة الحالية.

أسعار سيارات رينو داخل السوق المصرى

وأخطر الوكيل المحلى للعلامة التجارية رينو، كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التي أطلقتها الشركة على أسعار سيارات رينو داخل السوق المحلى خلال شهر أغسطس الجارى، وتتراوح قيمة الزيادة ما بين من 94 حتى 180 ألف جنيه.

Advertisements



أسعار سيارات رينو داخل السوق المصرى

وغياب سيارات سانديرو، وستيب واي، وداسترمن قوائم الأسعار الجديد لعدم توفيرها داخل السوق المحلى خلال الفترة الحالية.

ونستعرض فى التقرير التالى أسعار سيارات رينو داخل السوق المصرى بعد الزيادة الجديدة التى لحقت أسعار الشركة خلال شهر أغسطس الجارى

تجري شركة رينو العديد من الاختبارات المكثفة على سيارتها رينو 5 المزودة بمجموعة من نقل الحركة الكهربائية حيث لن يتم تقديم الهاتشباك الصغيرة بمحركات الاحتراق ويتم تطوير السيارة الكهربائية الصغيرة لتحل محل زوي، والتي تظهر لأول مرة بهيئة الإنتاج المموهة.

وتظهر سيارات رينو بحصولها علي مرايا جانبية أكبر وهوائي زعنفة القرش، وهناك تغيير ملحوظ آخر في المقدمة حيث قامت رينو بتركيب مدخل هواء منخفض يشتمل على مستشعر الرادار.

وتتميز بمظهر جانبي أكثر أناقة مع مقابض أبواب متدفقة في المقدمة. يشبه نموذج الاختبار إلى حد كبير زوي وكليو، غير أن 5 التي تم إحياؤها بها مقابض أبواب خلفية مخفية على غرار ألفا روميو مثبتة بالقرب من العمود C.

يكون لسيارة رينو 5 الجاهزة للإنتاج ممسحة خلفية. من المحتمل أن تكون تلك المصابيح الخلفية أكبر بكثير مما يظهر بالصور مع الأخذ في الاعتبار أن النموذج الأولي يحتوي على أضواء عمودية بارزة. كان هناك أيضًا شريط إضاءة LED على الباب الخلفي مع شعار ماسي مضاء يتضمن “5.”

كما تحتوي على شاشة لمس معلومات وترفيهية تشبه الأجهزة اللوحية تخرج من لوحة القيادة إلى جانب شاشة عرض رقمية مستطيلة الشكل بالكامل للسائق. لن تكون السيارة التي تم إحياؤها جديدة تمامًا لأنها ستستعير ما يصل إلى 70 بالمائة من المكونات من كليو وكابتشر من خلال استخدام نفس منصة CMF-B التي تم تكييفها للسيارات الكهربائية.

الواجهة الخلفية لرينو 5 الهاتشباك الكهربائية

سيسمح القيام بذلك للعلامة التجارية الفرنسية بخفض تكاليف التصنيع بنسبة 30 في المائة مقارنة بـ زوي. تحصل 5 الجديدة على أربع وحدات بطارية كبيرة مرتبة في طبقة واحدة مقارنة بوحدات زوي الـ 12 الأصغر لإزالة 15 كجم. لن تتباهى حزمة البطارية الأخف بكثافة طاقة أعلى فحسب، بل ستعمل أيضًا على تحسين صلابة الجزء السفلي من الجسم لتقليل مستويات الضوضاء والاهتزاز والخشونة.



وتمتلك السيارة الكهربائية على تعليق خلفي متعدد الوصلات، إضافة إلى ذلك، يخطط ذراع الأداء في شركة ألبين لنسخة هاتشباك من المقرر طرحها لاحقًا في عام 2024. تمت معاينة الطراز عالي الأداء قبل شهرين بواسطة النموذج الأولي A290_β