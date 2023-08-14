مايكل أوين يرد على روي كين بعد هجومه على محمد صلاح

محمد صلاح، علق مايكل أوين مهاجم ليفربول السابق، على قرار استبدال محمد صلاح نجم الريدز، أمام تشيلسي في البريميرليج.

مايكل أوين يرد علي روي كين بعد هجومه علي محمد صلاح

وكان روي كين، محلل "سكاي سبورتس"، هاجم صلاح بعد المباراة، وطالبه بأن يجلس على مقاعد البدلاء في صمت.

ورد عليه أوين، في تصريحات أبرزتها شبكة "ليفربول إيكو" البريطانية: "لقد فوجئت بالتغيير.. أفهم رد فعل صلاح أيضا. لقد فوجئت بالتأكيد. كنت أظن أن (مو) لعب بشكل جيد".

وأضاف: "صلاح أرسل التمريرة الحاسمة للهدف، كما أنه سدد كرة بقدمه اليمنى اصطدمت بالعارضة، بالإضافة إلى تسجيله هدفا لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل".

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وتابع: "إذا احتسب هذا الهدف كان من الممكن أن يكون الأمر مختلفا للغاية، كان يبدو صلاح قويا. إنه أسطورة حقيقية للنادي.. يسجل عشرات الأهداف في كل موسم، لكن تخرجه لصالح لاعب يبلغ من العمر 17 عاما (بن دوك).. نعم، لقد فوجئت جدا".

تغيير وغضب محمد صلاح

وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول، استبدل صلاح ولويس دياز قبل نهاية المباراة ب13 دقيقة، لصالح الثنائي هارفي إليوت وبن دوك.

ولم يكن النجم المصري سعيدا بالقرار الذي اتخذه المدرب، حيث ظهر يمزق الشريط الواقي ويلقيه على الأرض في حالة من الغضب، كما توجه محمد صلاح مباشرة إلى مقاعد البدلاء في ليفربول، ولم يصافح المدرب الألماني يورجن كلوب.

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على غضب محمد صلاح، بعد استبداله في مباراة الريدز أمام تشيلسي، مساء الأحد، في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي.

وانتهت مباراة تشيلسي ضد ليفربول بالتعادل الإيجابي 1/1.

تعليق يورجن كلوب

أكد يورجن كلوب عبر تصريحاته لقناة بي إن سبورتس: "خروج محمد صلاح؟ نحن هنا للفوز باللقاء، صلاح يمثل قوة وأهمية وهو رائع لليفربول واحتجت لإجراء التغيير من أجل الحصول على بعض من القوة البدنية ودماء جديدة".

وقال كلوب: “صلاح يمتلك الكثير من الأرقام القياسية، لا يمكن التفكير في الأرقام القياسية عند إجراء تغيير فني وتكتيكي في الملعب.. فصلاح يهتم بالأرقام الفنية وأنا أهتم بالأمور التكتيكية”.

رقم مميز في الصناعة لـ محمد صلاح

واستطاع محمد صلاح صناعة هدف ليفربول بعدما مرر كرة ساحرة لزميله لويس دياز الذي سجل منها هدفا في الدقيقة 18.

وبهذا الأسيست حقق محمد صلاح رقما مميزا بمساهمته بهدف في الجولة الافتتاحية لليفربول بالدوري الإنجليزي للعام السابع على التوالي أي منذ انضمامه للريدز موسم 2017-2018.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، ساهم صلاح في تسجيل 12 هدفا خلال 7 مباريات، خاضها في الجولة الأولى من البريميرليج، حيث أحرز 8 أهداف وصنع 4.

وكان محمد صلاح على بعد خطوة من تحقيق رقم مميز آخر وهو تسجيل هدف او أكثر للعام السابع على التوالي في المباراة الافتتاحية لليفربول بالدوري الإنجليزي.