كورال جامعة الفيوم يصل للمرحلة النهائية بمسابقة مراكز الفنون

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إن منتخب كورال جامعة الفيوم بقيادة المايسترو وائل حمدي تأهل للمرحلة النهائية بمسابقة مراكز الفنون، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة للموسم الرابع على مستوى الجامعات المصرية.

وشارك هذا العام في المسابقة 18 جامعة مصرية، تم خلالها تصعيد 8 جامعات من بينهم جامعة الفيوم للمنافسة على الثلاثة مراكز الأولى في المرحلة النهائية خلال شهر أغسطس الجاري في الفترة من 20 أغسطس الجاري، حتى يوم 24 من نفس الشهر.

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تنسيق المرحلة الثانية

جدير بالذكر أنه أكد رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة تستقبل طلاب المرحلة الثانية للتنسيق بالمعامل المعدة لاستقبال الطلاب، لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات المصرية، ويبلغ عدد المعامل المجهزة، للتنسيق 5 معامل في 5 كليات منفصلة.

خدمات التنسيق

وأشار رئيس جامعة الفيوم، إلى أن المعامل تستقبل الطلاب وفقًا للجدول الزمني المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتستمر المرحلة الأولى حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأكد رئيس جامعة الفيوم، أن العاملين بالجامعة حريصون على توفير كافة وسائل الراحة للطلاب وأولياء الأمور لتيسير أعمال التسجيل.

ولفت رئيس جامعة الفيوم إلى أنه تم تجهيز قاعات انتظار ملحقة بالمعامل مخصصة للطلاب وأولياء الأمور لمنع التكدس والتزاحم داخل المعامل، كما يتواجد بالمعامل فرق دعم فني على أعلى مستوى من الكفاءة، سواء من أعضاء هيئة التدريس، وأخصائي شئون التعليم والطلاب والفنيين لتقديم الدعم الفني اللازم، وأيضًا الإجابة على استفسارات للطلاب، مؤكدًا أن الخدمات المقدمة للطلاب مجانية بالكامل، كأحد أدوار الجامعة في خدمة المجتمع المحيط بها، وهو الغرض الأساسي لإنشاء الجامعة الإقليمية.

توزيع المعامل

فيما قال نائب رئيس جامعة الفيوم، لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد فاروق الخبيري، أن جامعة الفيوم أعدت 5 معامل حاسب آلي، بإجمالي 113 جهازا، بكليات الزراعة والهندسة والعلوم والسياحة والفنادق والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وستعمل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا، طوال الفترة المخصصة المرحلة الثانية التي تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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