تفاصيل حركة تنقلات رؤساء القرى بمركزي الفيوم وأطسا

بالأسماء

أعلنت محافظة الفيوم، قبل قليل تفاصيل حركة رؤساء الأحياء والوحدات القروية بمركزي الفيوم وإطسا.

وجاءت التفاصيل كما يلي:

مركز ومدينة الفيوم

اعتمد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري ندب كل من، محمود عبدالعزيز محمد رئيس حي زهراء الفيوم بدمو، حسام محمد عبد العظيم رئيس الحي المتميز بدمو، نزيه محمد ربيع رئيس حي شرق الفيوم، أحمد درغام محمد رئيس حي غرب الفيوم، أحمد محمد فاروق رئيس حي جنوب الفيوم، سعاد السيد منصور رئيس حي الجون، خالد سيد على رئيس الوحدة المحلية لقرية دمو، عزت محمد عبدالرحمن رئيس الوحدة المحلية لقرية تلات، رمضان محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية زاوية الكرادسة، أحمد محمد محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية العدوة، صابر رمضان علي رئيس الوحدة المحلية لقرية اللاهون، رمضان جمعة محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية هوارة عدلان، محمد سيد علي رئيس الوحدة المحلية لقرية العزب، جيهان حمدي أحمد رئيس الوحدة المحلية لقرية الشيخ فضل، محمد أحمد توفيق رئيس الوحدة المحلية لقرية كفور النيل، رحاب جلال محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية سيلا، محمد أحمد حسين رئيس الوحدة المحلية لقرية هوارة المقطع، علا يوسف محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية دسيا، أحمد لطفي أحمد رئيس الوحدة المحلية لقرية الناصرية.

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مركز ومدينة إطسا

كما اعتمد محافظ الفيوم ندب كل من، أيمن محمد فهمي رئيس الوحدة المحلية لقرية منية الحيط، عبدالحميد عبدالمولي عبدالغني رئيس الوحدة المحلية لقرية قصر الباسل، حازم عبدالرحمن الأمين رئيس الوحدة المحلية لقرية أبوجندير، يوسف محمود عزيز رئيس الوحدة المحلية لقرية الحجر، حسين أحمد أحمد رئيس الوحدة المحلية لقرية الغرق، حسن عبد الحميد أحمد رئيس الوحدة المحلية لقرية قلهانة، محمد سيد عبد العاطي رئيس الوحدة المحلية لقرية أبو صير دفنو، محمد شعبان علي رئيس الوحدة المحلية لقرية قلمشاة، محمد ربيع عبد العاطي رئيس الوحدة المحلية لقرية مطول، ربيع عبدالعزيز عبدالكريم رئيس الوحدة المحلية لقرية جردو، إيهاب عبد العزيز محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية تطون، ماهر عبد الشفيع طرفاية رئيس الوحدة المحلية لقرية شدموة.

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