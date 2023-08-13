محافظ الفيوم يعتمد حركة تنقلات موسعة بالوحدات المحلية

شملت 88 قيادة

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأحد، قرارًا بحركة تنقلات داخلية موسعة، لرؤساء المراكز والمدن ونوابهم، وسكرتيري عموم المراكز ورؤساء الوحدات المحلية القروية بكافة مراكز المحافظة، شملت الحركة ضخ دماء جديدة، وندب وتصعيد 88 قيادة لتولي المسئولية، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمن القرار، ندب أحمد شاكر عبد الخالق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، وندب مراد عبدالقادر سعيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وخالد أحمد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي.

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كوادر جديدة

كما تضمن القرار أيضًا، تصعيد مجموعة من الكوادر المتميزة، حيث تم ندب أحمد علي عبد الونيس رئيس الوحدة المحلية لقرية طبهار بأبشواي، للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم لشئون القري، ومحمود مصطفي محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية سنرو بأبشواي، للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم لشئون المدينة، وخليفة روبي عبود مساعد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي لشئون المتابعة، للعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينة الفيوم لشئون الإشغالات والمرافق، ومحمد أبو القاسم محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية سيلا بمركز الفيوم، للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا لشئون القرى، ومحمد لطفي إسحق نائبًا لرئيس مركز ومدينة إطسا لشئون المدينة.

وشمل القرار، ندب عبدالحميد فرج سليمان رئيس الوحدة المحلية لقرية ترسا، للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس لشئون القري، وناجي إبراهيم عبدالمحسن رئيس الوحدة المحلية لقرية قصر رشوان، للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية لشئون القري، وشيرين محمد محمود نائب رئيس مركز ومدينة الفيوم لشئون المدينة، للعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينة طامية لشئون المدينة، ومحمد فتحي أحمد للعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينة طامية لشئون المرافق والإشغالات، وندب فوزي عيد عبد القوي مدير إدارة خدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، للعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينة أبشواي لشئون المدينة، ومحمد موسي حسين نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي لشئون القري، ونسرين محمد عبدالحميد مدير الموارد البشرية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، للعمل سكرتير عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، وأحمد حميدة محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية الشواشنة، للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق لشئون المدينة، وهاني رجب فؤاد رئيس الوحدة المحلية لقرية السعيدية بسنورس، للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق لشئون القري، وأحمد محمد عبدالرحمن مدير التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، للعمل سكرتير عام للوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق.

كما شمل القرار أيضًا، ندب وتصعيد مجموعة من الكوادر المتميزة لرئاسة الوحدات المحلية القروية بمختلف مراكز المحافظة.

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء الوحدات القروية، ببذل أقصى جهد خلال المرحلة الحالية، والاهتمام بملف النظافة ورفع تراكمات المخلفات اليومية ورفع الإشغالات بالشوارع، وملفي التصالح، والتقنين، والتواجد المستمر بين المواطنين في الشارع، والعمل على حل مشكلاتهم بشكل يومي.

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