مدرب يوفنتوس يكشف موقفه من انضمام لوكاكو بالموسم الجديد

يوفنتوس، كشف ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، موقفه من الانضمام المحتمل للبلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي لصفوف البيانكونيري، بداية من الموسم الجديد.

ورد أليجري على احتمالية إجراء صفقة تبادلية بين يوفنتوس وتشيلسي، بحيث ينتقل لوكاكو لليوفي، مقابل انضمام دوسان فلاهوفيتش مهاجم السيدة العجوز للبلوز.

وقال أليجري: "أنا سعيد باللاعبين الذين أمتلكهم في فريقي".

وأضاف" مع ذلك، من المستحيل رفض العروض التي يتم تقييمها على أساس الوضع المالي، وكالعادة، سأتأقلم مع اختيارات النادي".

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وارتبط لوكاكو بالانضمام لإنتر خلال هذا الصيف، قبل أن يخلف وعده مع الأفاعي ويبدأ التفاوض مع يوفنتوس، رغم توصل إنتر لاتفاق مع تشيلسي على التفاصيل الكاملة للصفقة.

ودفعت تلك الخطوة مسؤولي إنتر ميلان بالانسحاب من صفقة التعاقد مع لوكاكو، ليخلي النيراتزوري الطريق أمام يوفنتوس لإتمام الصففة.

واتفق اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب فريق تشيلسي المعار إلي إنتر ميلان الإيطالي علي الانضمام إلي فريق يوفنتوس ليظل اللاعب في الكالتشيو الموسم المقبل وأصبح ينقص إدارة اليوفي علي الاتفاق مع الفريق اللندني.

وأكد فابريزيو رومانو الخبير بسوق الانتقالات علي إنهاء الاتفاق بين اللاعب لوكاكو وإدارة اليوفي في صفقة ستبلغ 35 مليون يورو.

وواصل رومانو أن إدارة إنتر غاضبة من اللاعب لوكاكو ويعتبروا مفاوضاته مع فريق يوفنتوس خيانة كبيرة لهم وللجماهير.



تشيلسي يرفض عرض إنتر ميلان



وذكر جيانلوكا دي مارزيو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، أن تشيلسي رفض العرض المقدم من إنتر ميلان، لضم لوكاكو مقابل 25 مليون يورو.

وأضاف أن تشيلسي يريد الحصول على 40 مليون يورو، من أجل الموافقة على بيع المهاجم خلال هذا الصيف.

وشدد على أن لوكاكو يحظى باهتمام من يوفنتوس وناد سعودي وهو الهلال، إلا أن اللاعب لا يحبذ هذه الفرضيات، في ظل رغبته في مواصلة مشواره بصفوف النيراتزوري.

يشار إلى أن لوكاكو انضم لنادي إنتر في صيف 2019، قبل أن يبيعه لفريق تشيلسي في 2021 ويعود بعد موسم واحد فقط إلى النيراتزوري، في صفقة على سبيل الإعارة، حيث شارك في 37 مباراة سجل خلالها 14 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة.