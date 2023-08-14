الإثنين 14 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط هاربين من 259 حكما قضائيا في البحيرة والمنوفية

ضبط متهمين، فيتو
ضبط متهمين، فيتو

سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، هاربين من 259 حكما قضائيا متنوعا في محافظتي البحيرة والمنوفية وأخطرت النيابة العامة.

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وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (البحيرة - المنوفية) من ضبط عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة، محكوم عليه بالحبس 84 سنة وكفالات مالية في 168 حكم حبس "جزئي - مستأنف" في تهم "تبديد - شيكات". 

 وتم ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية محكوم عليه بالحبس 93 سنة وكفالات مالية في 91 حكم حبس جزئي بتهم "تبديد - مباني". 

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 وبمواجهتهما اعترفا بصحة الأحكام الصادرة ضدهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

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