الإثنين 14 أغسطس 2023
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حوادث

تحويلات مرورية لتنفيذ مشروع كوبري مشاه أعلى محور حسب الله الكفراوي بالقاهرة

محور حسب الله الكفراوي،
محور حسب الله الكفراوي، فيتو

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك لتنفيذ أعمال مشروع كوبري مشاه أعلى محور حسب الله الكفراوي.

غلق كلي لمحور حسب الله الكفراوي

وقال مصدر أمني:  يستلزم  ذلك الغلق الكلي للمحور بمنطقة نيركو المعادي عند تقاطعه مع شارع المتنبي وإجراء تحويلات مرورية كالتالي:

  • القادم من محور حسب الله الكفراوي يسلك منزل كوبري حسب الله الكفراوي تجاه محور الأوتوستراد فمناطق المعادي.

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  • أما القادم من شارع اللاسلكى يسلك شارع نجيب محفوظ (مساكن نيركو) فمناطق الأوتوستراد.

وأضاف المصدر: على أن يتم تنفيذ الأعمال في مدة زمنية ليلتان ليلًا فقط يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين (15، 16 /8 الجاري) ابتداءً من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا من نفس اليوم.

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ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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الإدارة العامة لمرور القاهرة غلق كلى لمحور حسب الله الكفراوى شارع المتنبى ارع اللاسلكى تحويلات مرورية

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