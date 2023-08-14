ضبط عنصر إجرامى بحوزته سلاح نارى ومخدرات بالدقهلية 

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط (عنصر إجرامى شديد الخطورة " له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز المطرية بالدقهلية)، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرامات - بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار - دراجة نارية – مبلغ مالى).

ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة بالدقهلية

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 200 ألف جنيه تقريبا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.