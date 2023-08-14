طب أسيوط تقدم برنامجًا دراسيًا بنظام الساعات المعتمدة للعام الجديد

استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، تقريرًا مقدمًا من الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب حول "برنامج الساعات المعتمدة المبني على الجدارات 5+2"، وذلك في إطار تنفيذ الحملة الإعلامية التي تنفذها جامعة أسيوط للتعريف بكلياتها، وبرامجها الدراسية، والخدمات التعليمية، والبحثية المميزة التي تقدمها.

برنامج الساعات المعتمدة

صرح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة أن "برنامج الساعات المعتمدة المبني على الجدارات 5+2" تم بدء الدراسة به مع بداية عام ٢٠٢١ / ٢٠٢٢، ومدة الدراسة به - للحصول على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة (نظام الخمس سنوات) - تمتد على مدار عشرة فصول دراسية مقسمة على خمسة مستويات دراسية، وينقسم المستوى الواحد إلى فصلين دراسيين.

Advertisements

وأوضح رئيس جامعة أسيوط، إن الدراسة بالبرنامج تنقسم إلى مرحلتين: المرحلة الأولى من الفصل الدراسي الأول إلى الفصل الدراسي الخامس، والمرحلة الثانية من الفصل الدراسي السادس إلي الفصل الدراسي العاشر، منوهًا أن الدراسة بجميع المقررات باللغة الإنجليزية، ويجوز أن تدرس بعض المقررات باللغة العربية.

إنجاز 318 نقطة في فترة الدراسة

وأضاف الدكتور علاء عطية عميد الكلية، أن المقررات تدرس في صورة محاضرات، وتدريبات معملية، ودراسات ميدانية، وتطبيقات باستخدام برامج كمبيوتر متخصصة، ودراسة حالات، وحلقات دراسية، وورش عمل، ومشروعات، وأساليب التعليم التعاوني، لافتا أن تقويم الطلاب يتم وفقا للأساليب الحديثة في التقويم؛ لضمان تحقق ILOs منها: الاختبارات القصيرة، الاختبارات الفصلية، التطبيقات والإسنادات الفردية والجماعية، الملاحظة والإشراف، ملف إنجاز الطالب في الاختبارات النظرية، الاختبارات العملية، ويجب على الطالب خلال فترة الدراسة إنجاز 318 نقطة من متطلبات الكلية الإجبارية، والاختيارية؛ مقسمة على مستويات الدراسة.

وأشار عميد كلية الطب إلى أنه يشارك في تدريس مقررات البرنامج نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين في مختلف الأقسام، كما يتم تخصيص أحد أعضاء الهيئة المعاونة لكل طالب؛ لمتابعته خلال التدريب العملي، ويتم تدريس الطلاب بنظام المعادلات الأجنبية، وتأهيلهم لامتحان المعادلات، يتم حساب الطالب بنظام الـ GPA وحساب متوسط نقاط التراكمي CGPA، ويسمح بالتحويل من أي جامعة إلى كلية الطب بأسيوط بنظام البرنامج الخاص.