تجارة جامعة أسيوط تقدم أول برنامج يجمع بين نظم المعلومات والسياسات والإدارة العامة "PPIS"

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، فتح باب القبول في برنامج "نظم معلومات السياسات العامة PPIS"، والذى يعد أول برنامج متخصص من نوعه في مصر والدول العربية يجمع بين نظم المعلومات (البرمجة ) والسياسات العامة والإدارة العامة.

برنامج نظم معلومات السياسات العامة

وصرح الدكتور أحمد المنشاوى، أن برنامج نظم معلومات السياسات العامة PPIS يعد خريجا متميزا قادرا على العمل في مجال البرمجة ونظم المعلومات والذكاء الاصطناعي في كافة المؤسسات، والمصالح العامة والخاصة، ويعتمد خلال فترة تدريسه على نظام الساعات المعتمدة، ويقدم فرص كبيرة للإنضمام إلى مؤسسات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمصرفي.

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وأشار الدكتور أحمد المنشاوي إلى أن البرنامج يضم نخبة متميزة من أساتذة العلوم السياسية، والسياسات العامة، والمحاسبية، والاقتصادية، وإدارة الأعمال، والإحصاء، والحاسبات والمعلومات، والهندسة، إلى جانب الاستعانة بعدد من الخبراء المتميزين فى مجال نظم معلومات؛ للتدريس فى بعض المقررات التى تشتمل على الذكاء الاصطناعى، البيانات الضخمة، والتنقيب عن البيانات وتحليلها.

فرص عمل للخريجين

وأوضح الدكتور علاء عبدالحفيظ عميد كلية التجارة، أن البرنامج يوفر للخريجين العديد من فرص العمل فى الوزارات الحكومية مثل: وزارة التجارة، والمالية، والتخطيط والتعاون الدولي، والصناعة، ووزارة الاستثمار، وهيئة قناة السويس، والوزارات الخدمية والتنمية المحلية والإدارة، ووزارة النقل والمواصلات، والصحة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك والمؤسسات المالية، ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للاستثمار، وغرف التجارة وشركات القطاع العام والخاص، وشركات الاستثمار، والشركات المالية والاقتصادية، والبورصات والأسواق المالية، ووظائف العمل الدبلوماسي في وزارة الخارجية، والعمل القنصلي، وأقسام التحليل السياسي، والسياسات العامة في مراكز الفكر، ومركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ووسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمواقع الإلكترونية الإخبارية.

وأضاف عميد كلية التجارة، أن مدة الدراسة في برنامج "نظم معلومات السياسات العامة PPIS" لا تقل عن أربع سنوات دراسية؛ حتى يستطيع الطالب الحصول على درجة البكالوريوس في PPIS، مشيرًا إلى أن من شروط القبول بالبرنامج، أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة، أو إحدى الشهادات العربية والأجنبية المعادلة لها، وذلك فى نفس العام الدراسى للقبول، وأن يكون الطالب مقبولًا بكلية التجارة عن طريق مكتب التنسيق، أو تم قبوله بكلية أخرى مناظرة أو غير مناظرة، مع استيفاء الحد الأدنى للقبول بالكلية، فضلًا عن تحديد درجة اللغة الإنجليزية المطلوبة حسب قرار التنسيق الداخلى للكلية.

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