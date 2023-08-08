جامعة أسيوط تنظم الحفل الختامي لنادي ريادة الأعمال والتوظيف والشركات الطلابية الناشئة غدا

تنظم جامعة أسيوط، غدا الأربعاء، الحفل الختامي لمعسكر نادي ريادة الأعمال، والتوظيف، والشركات الطلابية الناشئة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد حسن شحاتة وزير العمل، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والذي ينظمه نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب، وقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومديرية العمل بأسيوط، في تمام الساعة 10.00 صباحا بقاعة د. محمد محمود رأفت ( القاعة الكبرى ) بالمبنى الإداري لجامعة أسيوط.

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معكسر نادي ريادة الأعمال

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إن معسكر نادي ريادة الأعمال، والتوظيف، والشركات الطلابية الناشئة، بالغ الأهمية؛ لأنه يعمل على توفير فرص التعلم، والتدريب للشباب الطموح في مجال ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تقديم فرص التوظيف للخريجين، وتشجيع إنشاء شركات طلابية ناشئة، كما يتضمن المعسكر فرصًا؛ للإفادة من خبرات متخصصين في مجال ريادة الأعمال، مضيفًا أن المعسكر تضمن جلسات، وورش عمل تدريبية، استمرت لمدة شهر من 9 يوليو وحتى 10 أغسطس 2023، حول: التوظيف، وإدارة الموارد البشرية، وكيفية بدء مشروع تجاري ناجح، كما عقدت جلسات متخصصة في التمويل، وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى معرض للمشاريع الابتكارية للطلاب.

تكريم أفضل الأفكار

الجدير بالذكر، أن الحفل الختامي يشهد تكريم أفضل الأفكار المشاركة في المعسكر؛ من طلاب، وخريجي جامعة أسيوط، وسيتم الإعلان عن الشركات الناشئة المؤهلة؛ للحصول علي تمويل الاحتضان، بمشاركة عدد كبير من الشركات، والمؤسسات الرائدة في مختلف المجالات.



ويدعو نادي ريادة الأعمال جميع المشاركين؛ لإحضار نسخ من سيرتهم الذاتية، وأوراق الأعمال ذات الصلة، كما يدعو جميع الطلاب، والخريجين من جامعة أسيوط ؛ حضور هذا الملتقى التوظيفي، والانضمام إلى جامعة أسيوط في رحلتها؛ لدعم طلابها، وخريجيها نحو المستقبل.

ويمكن تسجيل الحضورك من خلال اللينك

https://docs.google.com/forms/d/1QrF87R-nH6ZVct1Bmip9xSY5CL7DKbUK4iDZi2_k5UQ/edit

للحصول على مزيد من التفاصيل حول المشاركة في الحفل الختامي وملتقي التوظيف زوروا صفحة نادي ريادة الأعمال من خلال اللينك:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100088858095885&mibextid=ZbWKwL

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